Браун/Логотети — Кортес Льорка/Паррес Аскойтиа: порядок побьёт класс

Прогноз Браун/Логотети — Кортес Льорка/Паррес Аскойтиа (21 июня), ставки и коэффициенты

Браун/Логотети — Кортес Льорка/Паррес Аскойтиа (21 июня), ставки и коэффициенты

21 июня в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Браун/Логотети , а противостоять в этом поединке будет Кортес Льорка/Паррес Аскойтиа.



Теннисное противостояние Браун/Логотети — Кортес Льорка/Паррес Аскойтиа пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 21 июня. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 16:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Браун/Логотети является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Браун/Логотети — Кортес Льорка/Паррес Аскойтиа. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 16:30 по Москве Браун/Логотети выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Кортес Льорка/Паррес Аскойтиа. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 21 июня. Браун/Логотети не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Браун/Логотети

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Браун/Логотети находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Браун/Логотети является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Браун/Логотети умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Браун/Логотети обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Браун/Логотети может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Кортес Льорка/Паррес Аскойтиа

Кортес Льорка/Паррес Аскойтиа имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Кортес Льорка/Паррес Аскойтиа уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Кортес Льорка/Паррес Аскойтиа умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Кортес Льорка/Паррес Аскойтиа обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Кортес Льорка/Паррес Аскойтиа проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

«Браун/Логотети» — «Кортес Льорка/Паррес Аскойтиа»: прогноз автора

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Браун/Логотети и Кортес Льорка/Паррес Аскойтиа. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Браун/Логотети — Кортес Льорка/Паррес Аскойтиа 21 июня

Браун/Логотети

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Браун/Логотети, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Браун/Логотети уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Браун/Логотети старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Браун/Логотети, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Браун/Логотети не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Браун/Логотети все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Браун/Логотети точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Кортес Льорка/Паррес Аскойтиа

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Кортес Льорка/Паррес Аскойтиа хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Кортес Льорка/Паррес Аскойтиа никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Кортес Льорка/Паррес Аскойтиа сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Кортес Льорка/Паррес Аскойтиа всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Браун/Логотети — Кортес Льорка/Паррес Аскойтиа Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Браун/Логотети и Кортес Льорка/Паррес Аскойтиа, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Браун/Логотети и Кортес Льорка/Паррес Аскойтиа играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Браун/Логотети, и Кортес Льорка/Паррес Аскойтиа неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Браун/Логотети — Кортес Льорка/Паррес Аскойтиа: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Браун/Логотети имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Браун/Логотети и Кортес Льорка/Паррес Аскойтиа отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Кортес Льорка/Паррес Аскойтиа в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Браун/Логотети превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Кортес Льорка/Паррес Аскойтиа сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Браун/Логотети гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Браун/Логотети — Кортес Льорка/Паррес Аскойтиа. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Браун/Логотети и Кортес Льорка/Паррес Аскойтиа сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Браун/Логотети, и Кортес Льорка/Паррес Аскойтиа будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-570422-dzhuliya-karbonaro-fernanda-labrana-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-tennis-22-06-22/