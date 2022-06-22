Жиль Белен Тайкманн — Хэрриет Дарт: ставим на двойные ошибки

Прогноз Жиль Белен Тайкманн — Хэрриет Дарт (22 июня), ставки и коэффициенты

Жиль Белен Тайкманн — Хэрриет Дарт (22-го июня), ставки и коэффициенты

22-го июня в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Жиль Белен Тайкманн , а противостоять в этом поединке будет Хэрриет Дарт.



Судья теннисного матча Жиль Белен Тайкманн — Хэрриет Дарт должен дать знак о старте игры в 14:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 22-го июня, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Жиль Белен Тайкманн и Хэрриет Дарт более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Жиль Белен Тайкманн имеет четыре победы, то Хэрриет Дарт может похвастаться лишь двумя победами.



Жиль Белен Тайкманн — Хэрриет Дарт. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 22-го июня, ведь именно в этот день на корте встречаются Жиль Белен Тайкманн и Хэрриет Дарт. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 14:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Жиль Белен Тайкманн имеет на своем счету три победы, Хэрриет Дарт может похвастаться четырьмя.

Жиль Белен Тайкманн

В этом сезоне Жиль Белен Тайкманн демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Жиль Белен Тайкманн снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Жиль Белен Тайкманн является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Жиль Белен Тайкманн не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Жиль Белен Тайкманн еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Хэрриет Дарт

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Хэрриет Дарт на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Хэрриет Дарт демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Хэрриет Дарт имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Хэрриет Дарт намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Хэрриет Дарт не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Хэрриет Дарт будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Хэрриет Дарт и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Хэрриет Дарт умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Жиль Белен Тайкманн и Хэрриет Дарт. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Жиль Белен Тайкманн — Хэрриет Дарт (22-го июня), ставки и коэффициенты

Жиль Белен Тайкманн

На этом турнире именно Жиль Белен Тайкманн может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Жиль Белен Тайкманн отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Жиль Белен Тайкманн еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Жиль Белен Тайкманн не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Хэрриет Дарт

Хэрриет Дарт лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Хэрриет Дарт играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Хэрриет Дарт начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Хэрриет Дарт выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Хэрриет Дарт сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Жиль Белен Тайкманн — Хэрриет Дарт Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Жиль Белен Тайкманн и Хэрриет Дарт начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Жиль Белен Тайкманн и Хэрриет Дарт показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Жиль Белен Тайкманн и Хэрриет Дарт провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Жиль Белен Тайкманн и Хэрриет Дарт действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Жиль Белен Тайкманн — Хэрриет Дарт: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Жиль Белен Тайкманн имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Жиль Белен Тайкманн и Хэрриет Дарт отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Хэрриет Дарт в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Жиль Белен Тайкманн превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Хэрриет Дарт сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Жиль Белен Тайкманн гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Жиль Белен Тайкманн — Хэрриет Дарт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Жиль Белен Тайкманн и Хэрриет Дарт букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Жиль Белен Тайкманн и Хэрриет Дарт проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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