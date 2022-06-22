Прогноз Ю Хсиоу Хсу — Натхан Чавез (22-го июня 2022 года), ставки и коэффициенты

Ю Хсиоу Хсу — Натхан Чавез. Прогноз, ставки на матч. ITF (22.06.22)

22 июня в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ю Хсиоу Хсу , а противостоять в этом поединке будет Натхан Чавез.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Ю Хсиоу Хсу — Натхан Чавез можно будет вплоть до 16:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 22 июня. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Ю Хсиоу Хсу и Натхан Чавез еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Ю Хсиоу Хсу — Натхан Чавез. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 22 июня встречаются Ю Хсиоу Хсу и Натхан Чавез. Начало поединка запланировано на 16:30 по МСК. Ю Хсиоу Хсу является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Ю Хсиоу Хсу

Этот турнир Ю Хсиоу Хсу проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Ю Хсиоу Хсу может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Ю Хсиоу Хсу однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Ю Хсиоу Хсу имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Ю Хсиоу Хсу левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Ю Хсиоу Хсу хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Натхан Чавез

Нынешняя форма, которую демонстрирует Натхан Чавез еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Натхан Чавез постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Натхан Чавез пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Натхан Чавез не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Натхан Чавез не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

Ю Хсиоу Хсу и Натхан Чавез – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Ю Хсиоу Хсу — Натхан Чавез (22 июня), ставки и коэффициенты

Ю Хсиоу Хсу

Несмотря на внушительный возраст, Ю Хсиоу Хсу демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Ю Хсиоу Хсу гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Ю Хсиоу Хсу обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Ю Хсиоу Хсу снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Ю Хсиоу Хсу может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Натхан Чавез

Натхан Чавез лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Натхан Чавез играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Натхан Чавез начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Натхан Чавез выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Натхан Чавез сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Ю Хсиоу Хсу — Натхан Чавез Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Ю Хсиоу Хсу и Натхан Чавез. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Ю Хсиоу Хсу и Натхан Чавез встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Ю Хсиоу Хсу и Натхан Чавез довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Ю Хсиоу Хсу и Натхан Чавез подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Ю Хсиоу Хсу — Натхан Чавез: погода помешает показать хороший теннис

Ю Хсиоу Хсу и Натхан Чавез которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ю Хсиоу Хсу имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Натхан Чавез хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ю Хсиоу Хсу. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Натхан Чавез умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ю Хсиоу Хсу довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Натхан Чавез вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ю Хсиоу Хсу.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ю Хсиоу Хсу — Натхан Чавез. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Ю Хсиоу Хсу и Натхан Чавез. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Ю Хсиоу Хсу и для Натхан Чавез, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-570863-prognoz-na-match-renat-sahabutdinov-dmitriy-orlov-ot-eksperta-22-06-22/