Прогноз на бой Усман Яхьяев (Рос) — Дмитрий Шпенет (Рос) 22-го июля

«Усман Яхьяев (Рос)» – «Дмитрий Шпенет (Рос)». 22.07.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 22.07.2022 должен состояться бой Усман Яхьяев (Рос) — Дмитрий Шпенет (Рос), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 20:15 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Усман Яхьяев (Рос) и Дмитрий Шпенет (Рос) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Усман Яхьяев (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 22.07.2022 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Дмитрий Шпенет (Рос), так что вряд ли в 20:15 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Усман Яхьяев (Рос) — Дмитрий Шпенет (Рос):

победа Усман Яхьяев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Дмитрий Шпенет (Рос) – 0

Прогноз на матч Усман Яхьяев (Рос) – Дмитрий Шпенет (Рос) Кикбоксинг, титульный бой, 22.07.2022 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Усман Яхьяев (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Дмитрий Шпенет (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Усман Яхьяев (Рос) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Усман Яхьяев (Рос) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Усман Яхьяев (Рос) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Усман Яхьяев (Рос) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Усман Яхьяев (Рос) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Дмитрий Шпенет (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Дмитрий Шпенет (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Дмитрий Шпенет (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Дмитрий Шпенет (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Дмитрий Шпенет (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Усман Яхьяев (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Усман Яхьяев (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Усман Яхьяев (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Усман Яхьяев (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Дмитрий Шпенет (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Дмитрий Шпенет (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Дмитрий Шпенет (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Дмитрий Шпенет (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Дмитрий Шпенет (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Дмитрий Шпенет (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Усман Яхьяев (Рос) – Дмитрий Шпенет (Рос) 22.07.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Усман Яхьяев (Рос) и Дмитрий Шпенет (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Усман Яхьяев (Рос) и Дмитрий Шпенет (Рос). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Усман Яхьяев (Рос) и Дмитрий Шпенет (Рос) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Усман Яхьяев (Рос) и Дмитрий Шпенет (Рос) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Усман Яхьяев (Рос) и Дмитрий Шпенет (Рос), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Усман Яхьяев (Рос) выиграет бой.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Усман Яхьяев (Рос) — Дмитрий Шпенет (Рос) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Дмитрий Шпенет (Рос).

Усман Яхьяев (Рос)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Усман Яхьяев (Рос) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Усман Яхьяев (Рос) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Усман Яхьяев (Рос) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Усман Яхьяев (Рос) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Дмитрий Шпенет (Рос)

Уже несколько лет Дмитрий Шпенет (Рос) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Дмитрий Шпенет (Рос) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Дмитрий Шпенет (Рос) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Усман Яхьяев (Рос) — Дмитрий Шпенет (Рос). Прогноз и ставки на матч. Кикбоксинг 22.07.2022

Вряд ли Усман Яхьяев (Рос) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Дмитрий Шпенет (Рос), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Усман Яхьяев (Рос) и Дмитрий Шпенет (Рос), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Усман Яхьяев (Рос) выиграет с помощью нокаута.

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