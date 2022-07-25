Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул — Павлекович Смит/Фицджеральд: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул — Павлекович Смит/Фицджеральд (26-го июля 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул — Павлекович Смит/Фицджеральд 26 июля

26 июля в 06:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул , а противостоять в этом поединке будет Павлекович Смит/Фицджеральд.



Так как Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Павлекович Смит/Фицджеральд, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 26 июля. Но, доказать обратное Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул все же сможет в 06:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул — Павлекович Смит/Фицджеральд:

26 июля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул — Павлекович Смит/Фицджеральд. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 06:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Павлекович Смит/Фицджеральд, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Павлекович Смит/Фицджеральд выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул

На данный момент Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул будет более тщательно готовиться к поединку.



Павлекович Смит/Фицджеральд

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Павлекович Смит/Фицджеральд теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Павлекович Смит/Фицджеральд имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Павлекович Смит/Фицджеральд испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Павлекович Смит/Фицджеральд выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Павлекович Смит/Фицджеральд занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул — Павлекович Смит/Фицджеральд

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Прогноз и ставка на матч Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул — Павлекович Смит/Фицджеральд 26 июля

Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул

На данном турнире Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул, это умение играть на травяных кортах.

Павлекович Смит/Фицджеральд

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Павлекович Смит/Фицджеральд хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Павлекович Смит/Фицджеральд никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Павлекович Смит/Фицджеральд сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Павлекович Смит/Фицджеральд всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул — Павлекович Смит/Фицджеральд Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул и Павлекович Смит/Фицджеральд аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул и Павлекович Смит/Фицджеральд обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул и Павлекович Смит/Фицджеральд постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул — Павлекович Смит/Фицджеральд: будет сделан акцент на атакующий теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул и Павлекович Смит/Фицджеральд, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул и Павлекович Смит/Фицджеральд уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул — Павлекович Смит/Фицджеральд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Сооктон-Энг/Тронгчароенчайкул и Павлекович Смит/Фицджеральд, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat3-575763-prognoz-na-match-bobruisk-borisov-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-26-07-22/