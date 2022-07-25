Хенаро Альберто Оливьери — Шинтаро Мочизуки: ставим на двойные ошибки

Прогноз Хенаро Альберто Оливьери — Шинтаро Мочизуки (26.07.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Хенаро Альберто Оливьери — Шинтаро Мочизуки 26 июля

26 июля в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Хенаро Альберто Оливьери , а противостоять в этом поединке будет Шинтаро Мочизуки.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Хенаро Альберто Оливьери — Шинтаро Мочизуки можно будет вплоть до 18:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 26 июля. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Хенаро Альберто Оливьери и Шинтаро Мочизуки еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Хенаро Альберто Оливьери — Шинтаро Мочизуки. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 26 июля откроет его противостояние Хенаро Альберто Оливьери — Шинтаро Мочизуки. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 18:00 по МСК, то есть до начала игры. Хенаро Альберто Оливьери и Шинтаро Мочизуки отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Шинтаро Мочизуки может гордиться семью победами, а вот Хенаро Альберто Оливьери имеет только пять выигранных встреч.

Хенаро Альберто Оливьери

На данный момент Хенаро Альберто Оливьери является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Хенаро Альберто Оливьери однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Хенаро Альберто Оливьери демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Хенаро Альберто Оливьери хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Хенаро Альберто Оливьери часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Шинтаро Мочизуки

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Шинтаро Мочизуки в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Шинтаро Мочизуки уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Шинтаро Мочизуки уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Шинтаро Мочизуки обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Челленджер, Хенаро Альберто Оливьери — Шинтаро Мочизуки

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Хенаро Альберто Оливьери и Шинтаро Мочизуки впервые будут встречаться между собой. Если Хенаро Альберто Оливьери уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Шинтаро Мочизуки пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Хенаро Альберто Оливьери демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Хенаро Альберто Оливьери – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Хенаро Альберто Оливьери — Шинтаро Мочизуки (26 июля), ставки и коэффициенты

Хенаро Альберто Оливьери

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Хенаро Альберто Оливьери выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Хенаро Альберто Оливьери всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Хенаро Альберто Оливьери уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Хенаро Альберто Оливьери занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Хенаро Альберто Оливьери больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Хенаро Альберто Оливьери имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Шинтаро Мочизуки

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Шинтаро Мочизуки хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Шинтаро Мочизуки никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Шинтаро Мочизуки сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Шинтаро Мочизуки всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Хенаро Альберто Оливьери — Шинтаро Мочизуки Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Хенаро Альберто Оливьери и Шинтаро Мочизуки, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Хенаро Альберто Оливьери и Шинтаро Мочизуки играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Хенаро Альберто Оливьери, и Шинтаро Мочизуки неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Хенаро Альберто Оливьери — Шинтаро Мочизуки: ставим на двойные ошибки

Хенаро Альберто Оливьери и Шинтаро Мочизуки которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Хенаро Альберто Оливьери имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Шинтаро Мочизуки хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Хенаро Альберто Оливьери. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Шинтаро Мочизуки умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Хенаро Альберто Оливьери довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Шинтаро Мочизуки вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Хенаро Альберто Оливьери.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хенаро Альберто Оливьери — Шинтаро Мочизуки. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Хенаро Альберто Оливьери и Шинтаро Мочизуки, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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