Прогноз на бой Эрик Тюдор (США) — Эдгар Валенсуэла (Мек) 29.07.2022

«Эрик Тюдор (США)» – «Эдгар Валенсуэла (Мек)». 29.07.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 29-го июля состоится интересный поединок Эрик Тюдор (США) — Эдгар Валенсуэла (Мек), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 01:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Эрик Тюдор (США) — Эдгар Валенсуэла (Мек) пройдет 29-го июля, и можно не сомневаться, что в 01:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Эрик Тюдор (США) имеет две победы нокаутом, а Эдгар Валенсуэла (Мек) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эрик Тюдор (США) — Эдгар Валенсуэла (Мек):

победа Эрик Тюдор (США) – 0, ничья – 0, победа Эдгар Валенсуэла (Мек) – 0

Прогноз на матч Эрик Тюдор (США) – Эдгар Валенсуэла (Мек) Бои, титульный бой, 29-го июля :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Эрик Тюдор (США) не очень выгодно, а вот Эдгар Валенсуэла (Мек) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Эрик Тюдор (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Эрик Тюдор (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Эрик Тюдор (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Эрик Тюдор (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Эрик Тюдор (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Эрик Тюдор (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Эрик Тюдор (США) может и не устоять на ногах.

Эдгар Валенсуэла (Мек) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Эдгар Валенсуэла (Мек) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Эдгар Валенсуэла (Мек), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Эдгар Валенсуэла (Мек) должен быть в хорошей физической форме. Эдгар Валенсуэла (Мек) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Эрик Тюдор (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Эрик Тюдор (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Эрик Тюдор (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Эрик Тюдор (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Эрик Тюдор (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Эдгар Валенсуэла (Мек) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Эдгар Валенсуэла (Мек) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Эдгар Валенсуэла (Мек) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Эдгар Валенсуэла (Мек) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Эрик Тюдор (США) – Эдгар Валенсуэла (Мек) 29.07.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Эрик Тюдор (США) и Эдгар Валенсуэла (Мек) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Эрик Тюдор (США) и Эдгар Валенсуэла (Мек). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Эрик Тюдор (США) и Эдгар Валенсуэла (Мек) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Эрик Тюдор (США) и Эдгар Валенсуэла (Мек) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Эрик Тюдор (США) сейчас находится на пике формы, так что Эдгар Валенсуэла (Мек) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Эрик Тюдор (США).

Титульный бой Эрик Тюдор (США) — Эдгар Валенсуэла (Мек) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Эдгар Валенсуэла (Мек) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Эрик Тюдор (США)

Свою самую выдающуюся победу Эрик Тюдор (США) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Эрик Тюдор (США) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Эрик Тюдор (США) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Эрик Тюдор (США) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Эрик Тюдор (США) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Эдгар Валенсуэла (Мек)

Сейчас Эдгар Валенсуэла (Мек) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Эдгар Валенсуэла (Мек) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Эдгар Валенсуэла (Мек) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Эдгар Валенсуэла (Мек) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Эдгар Валенсуэла (Мек) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Эрик Тюдор (США) — Эдгар Валенсуэла (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 29-го июля

В настоящее время Эрик Тюдор (США) и Эдгар Валенсуэла (Мек) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Эрик Тюдор (США) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Эрик Тюдор (США) — Эдгар Валенсуэла (Мек) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Эдгар Валенсуэла (Мек) выиграет нокаутом.

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