Прогноз на бой Адрианна Крефт (Пол) — Элина Таубер (Свк) 29 июля

«Адрианна Крефт (Пол)» – «Элина Таубер (Свк)». 29.07.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 29 июля состоится интересный поединок Адрианна Крефт (Пол) — Элина Таубер (Свк), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 19:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Адрианна Крефт (Пол) — Элина Таубер (Свк) пройдет 29 июля, и можно не сомневаться, что в 19:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Адрианна Крефт (Пол) имеет две победы нокаутом, а Элина Таубер (Свк) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Адрианна Крефт (Пол) — Элина Таубер (Свк):

победа Адрианна Крефт (Пол) – 0, ничья – 0, победа Элина Таубер (Свк) – 0

Прогноз на матч Адрианна Крефт (Пол) – Элина Таубер (Свк) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29 июля :

Так как Адрианна Крефт (Пол) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Элина Таубер (Свк) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Адрианна Крефт (Пол) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Адрианна Крефт (Пол) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Адрианна Крефт (Пол) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Адрианна Крефт (Пол) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Элина Таубер (Свк) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Элина Таубер (Свк) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Элина Таубер (Свк) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Элина Таубер (Свк) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Элина Таубер (Свк) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Адрианна Крефт (Пол) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Адрианна Крефт (Пол) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Адрианна Крефт (Пол) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Адрианна Крефт (Пол) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Адрианна Крефт (Пол) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Адрианна Крефт (Пол) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Элина Таубер (Свк) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Элина Таубер (Свк) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Элина Таубер (Свк) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Элина Таубер (Свк) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Элина Таубер (Свк) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Адрианна Крефт (Пол) – Элина Таубер (Свк) 29.07.22

Появление на ринге таких бойцов, как Адрианна Крефт (Пол) и Элина Таубер (Свк) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Адрианна Крефт (Пол) и Элина Таубер (Свк). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Адрианна Крефт (Пол) и Элина Таубер (Свк) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Адрианна Крефт (Пол) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Элина Таубер (Свк) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Адрианна Крефт (Пол) и Элина Таубер (Свк) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

На чемпионский бой Адрианна Крефт (Пол) — Элина Таубер (Свк) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Элина Таубер (Свк), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Адрианна Крефт (Пол)

Адрианна Крефт (Пол) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Адрианна Крефт (Пол) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Адрианна Крефт (Пол) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Адрианна Крефт (Пол) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Адрианна Крефт (Пол) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Элина Таубер (Свк)

В своей карьере Элина Таубер (Свк) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Элина Таубер (Свк) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Элина Таубер (Свк) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Элина Таубер (Свк) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Адрианна Крефт (Пол) — Элина Таубер (Свк). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29 июля

Несмотря на то, что Адрианна Крефт (Пол) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Элина Таубер (Свк) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Адрианна Крефт (Пол) — Элина Таубер (Свк) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Элина Таубер (Свк) выиграет нокаутом.

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