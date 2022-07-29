Прогноз на бой Аландрия Браун (США) — Жасмин Пунси (США) 29-го июля

«Аландрия Браун (США)» – «Жасмин Пунси (США)». 29.07.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 29-го июля 2022 года должен состояться бой Аландрия Браун (США) — Жасмин Пунси (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 23:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Аландрия Браун (США) и Жасмин Пунси (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 29-го июля 2022 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Аландрия Браун (США) — Жасмин Пунси (США). Это будет продолжаться вплоть до 23:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аландрия Браун (США) — Жасмин Пунси (США):

победа Аландрия Браун (США) – 0, ничья – 0, победа Жасмин Пунси (США) – 0

Прогноз на матч Аландрия Браун (США) – Жасмин Пунси (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29-го июля 2022 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Аландрия Браун (США) не очень выгодно, а вот Жасмин Пунси (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Аландрия Браун (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Аландрия Браун (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Аландрия Браун (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Аландрия Браун (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Аландрия Браун (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Жасмин Пунси (США) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Жасмин Пунси (США) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Жасмин Пунси (США) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Жасмин Пунси (США) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Жасмин Пунси (США) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Аландрия Браун (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Аландрия Браун (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Аландрия Браун (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Аландрия Браун (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Жасмин Пунси (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Жасмин Пунси (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Жасмин Пунси (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Жасмин Пунси (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Жасмин Пунси (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Жасмин Пунси (США) должен задуматься о своей обороне.

Аландрия Браун (США) – Жасмин Пунси (США) 29.07.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Аландрия Браун (США) и Жасмин Пунси (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Аландрия Браун (США) и Жасмин Пунси (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Аландрия Браун (США) и Жасмин Пунси (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Аландрия Браун (США) и Жасмин Пунси (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Аландрия Браун (США) и Жасмин Пунси (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Аландрия Браун (США) — Жасмин Пунси (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Аландрия Браун (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Аландрия Браун (США) — Жасмин Пунси (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Жасмин Пунси (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Аландрия Браун (США)

Так как Аландрия Браун (США) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Аландрия Браун (США) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Аландрия Браун (США) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Аландрия Браун (США) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Жасмин Пунси (США)

Никаких высот Жасмин Пунси (США) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Жасмин Пунси (США) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Жасмин Пунси (США) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Жасмин Пунси (США) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Аландрия Браун (США) — Жасмин Пунси (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29-го июля 2022 года

В настоящее время Аландрия Браун (США) и Жасмин Пунси (США) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Аландрия Браун (США) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Аландрия Браун (США) будет намного сильнее, чем Жасмин Пунси (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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