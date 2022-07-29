Прогноз на бой Джеффри Крейг (США) — Орландо Сандерс (США) 29.07.2022

«Джеффри Крейг (США)» – «Орландо Сандерс (США)». 29.07.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Джеффри Крейг (США) — Орландо Сандерс (США) на 29 июля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Джеффри Крейг (США) и Орландо Сандерс (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 23:00.

В 23:00 по московскому времени Джеффри Крейг (США) и Орландо Сандерс (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 29 июля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Джеффри Крейг (США) и Орландо Сандерс (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Джеффри Крейг (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джеффри Крейг (США) — Орландо Сандерс (США):

победа Джеффри Крейг (США) – 0, ничья – 0, победа Орландо Сандерс (США) – 0

Прогноз на матч Джеффри Крейг (США) – Орландо Сандерс (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29 июля :

Букмекерские конторы на бой Джеффри Крейг (США) — Орландо Сандерс (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Джеффри Крейг (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Джеффри Крейг (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Джеффри Крейг (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Джеффри Крейг (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Джеффри Крейг (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Джеффри Крейг (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Орландо Сандерс (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Орландо Сандерс (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Орландо Сандерс (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Орландо Сандерс (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Орландо Сандерс (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Джеффри Крейг (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Джеффри Крейг (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Джеффри Крейг (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Джеффри Крейг (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Орландо Сандерс (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Орландо Сандерс (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Орландо Сандерс (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Орландо Сандерс (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Орландо Сандерс (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Орландо Сандерс (США) должен задуматься о своей обороне.

Джеффри Крейг (США) – Орландо Сандерс (США) 29.07.22

Появление на ринге таких бойцов, как Джеффри Крейг (США) и Орландо Сандерс (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джеффри Крейг (США) и Орландо Сандерс (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Джеффри Крейг (США) и Орландо Сандерс (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Джеффри Крейг (США) и Орландо Сандерс (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Джеффри Крейг (США) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Джеффри Крейг (США) и Орландо Сандерс (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Орландо Сандерс (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Джеффри Крейг (США)

Хотя Джеффри Крейг (США) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Джеффри Крейг (США) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Джеффри Крейг (США) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Джеффри Крейг (США) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Джеффри Крейг (США) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Орландо Сандерс (США)

На сегодняшний день Орландо Сандерс (США) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Орландо Сандерс (США) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Орландо Сандерс (США) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Орландо Сандерс (США) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Джеффри Крейг (США) — Орландо Сандерс (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29 июля

Вряд ли Джеффри Крейг (США) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Орландо Сандерс (США), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Джеффри Крейг (США) сейчас находится на пике формы, так что Орландо Сандерс (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Джеффри Крейг (США).

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