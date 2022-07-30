Прогноз на бой Нехемиас Крус (США) — Дакота Смит (США) 30-го июля

«Нехемиас Крус (США)» – «Дакота Смит (США)». 30.07.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 30 июля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Нехемиас Крус (США) — Дакота Смит (США). На ринге его участники появятся в 02:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Нехемиас Крус (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 30 июля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Нехемиас Крус (США) — Дакота Смит (США). По Москве начало данного поединка будет в 02:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нехемиас Крус (США) — Дакота Смит (США):

победа Нехемиас Крус (США) – 0, ничья – 0, победа Дакота Смит (США) – 0

Прогноз на матч Нехемиас Крус (США) – Дакота Смит (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 30 июля :

Из-за того, что все ставят на то, что Нехемиас Крус (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Дакота Смит (США) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Нехемиас Крус (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Нехемиас Крус (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Нехемиас Крус (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Нехемиас Крус (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Дакота Смит (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Дакота Смит (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Дакота Смит (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Дакота Смит (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Дакота Смит (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Нехемиас Крус (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Нехемиас Крус (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Нехемиас Крус (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Нехемиас Крус (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Дакота Смит (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Дакота Смит (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Дакота Смит (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Дакота Смит (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Дакота Смит (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Нехемиас Крус (США) – Дакота Смит (США) 30.07.22

Появление на ринге таких бойцов, как Нехемиас Крус (США) и Дакота Смит (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Нехемиас Крус (США) и Дакота Смит (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Нехемиас Крус (США) и Дакота Смит (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Нехемиас Крус (США) и Дакота Смит (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Нехемиас Крус (США) и Дакота Смит (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Нехемиас Крус (США) сейчас находится на пике формы, так что Дакота Смит (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Нехемиас Крус (США).

Спортивные прогнозисты считают, что Нехемиас Крус (США) в данный момент сильнее, нежели Дакота Смит (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Нехемиас Крус (США)

Несмотря на то, что Нехемиас Крус (США) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Нехемиас Крус (США) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Нехемиас Крус (США) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Нехемиас Крус (США) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Дакота Смит (США)

На сегодняшний день Дакота Смит (США) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Дакота Смит (США) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Дакота Смит (США) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Дакота Смит (США) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Нехемиас Крус (США) — Дакота Смит (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 30 июля

На титульный бой Нехемиас Крус (США) — Дакота Смит (США) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Нехемиас Крус (США) — Дакота Смит (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Нехемиас Крус (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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