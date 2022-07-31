Прогноз на бой Вугар Кьярамов (Азе) — Сора Ямамото (Япо) 31 июля

«Вугар Кьярамов (Азе)» – «Сора Ямамото (Япо)». 31.07.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 31-го июля 2022 года должен состояться бой Вугар Кьярамов (Азе) — Сора Ямамото (Япо), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 06:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Вугар Кьярамов (Азе) и Сора Ямамото (Япо) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Вугар Кьярамов (Азе) обладает несколькими чемпионскими титулами и 31-го июля 2022 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Сора Ямамото (Япо), так что вряд ли в 06:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вугар Кьярамов (Азе) — Сора Ямамото (Япо):

победа Вугар Кьярамов (Азе) – 0, ничья – 0, победа Сора Ямамото (Япо) – 0

Прогноз на матч Вугар Кьярамов (Азе) – Сора Ямамото (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 31-го июля 2022 года :

Так как Вугар Кьярамов (Азе) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Сора Ямамото (Япо) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Вугар Кьярамов (Азе) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Вугар Кьярамов (Азе) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Вугар Кьярамов (Азе) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Вугар Кьярамов (Азе) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Вугар Кьярамов (Азе) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Сора Ямамото (Япо) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Сора Ямамото (Япо) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Сора Ямамото (Япо) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Сора Ямамото (Япо) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Сора Ямамото (Япо) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Вугар Кьярамов (Азе) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Вугар Кьярамов (Азе) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Вугар Кьярамов (Азе) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Вугар Кьярамов (Азе) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Вугар Кьярамов (Азе) валится с ног. К тому же, Вугар Кьярамов (Азе) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Вугар Кьярамов (Азе) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Сора Ямамото (Япо) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Сора Ямамото (Япо) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Сора Ямамото (Япо) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Сора Ямамото (Япо) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Сора Ямамото (Япо), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Вугар Кьярамов (Азе) – Сора Ямамото (Япо) 31.07.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Вугар Кьярамов (Азе) и Сора Ямамото (Япо). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Вугар Кьярамов (Азе) и Сора Ямамото (Япо) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Вугар Кьярамов (Азе) и Сора Ямамото (Япо) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Вугар Кьярамов (Азе) и Сора Ямамото (Япо), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Вугар Кьярамов (Азе) выиграет бой.

Титульный бой Вугар Кьярамов (Азе) — Сора Ямамото (Япо) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Сора Ямамото (Япо) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Вугар Кьярамов (Азе)

В своей профессиональной карьере Вугар Кьярамов (Азе) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Вугар Кьярамов (Азе) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Вугар Кьярамов (Азе) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Вугар Кьярамов (Азе) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Вугар Кьярамов (Азе) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Сора Ямамото (Япо)

В своей карьере Сора Ямамото (Япо) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Сора Ямамото (Япо) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Сора Ямамото (Япо) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Сора Ямамото (Япо) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Вугар Кьярамов (Азе) — Сора Ямамото (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 31-го июля 2022 года

Никто не сомневается, что Вугар Кьярамов (Азе) намного сильнее, чем Сора Ямамото (Япо), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Вугар Кьярамов (Азе) — Сора Ямамото (Япо) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Сора Ямамото (Япо) выиграет нокаутом.

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