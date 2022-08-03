Прогноз Ванесса Эрсоз — Клаудия Бубелите (04 августа), ставки и коэффициенты

Ванесса Эрсоз — Клаудия Бубелите. Прогноз, ставки на матч. ITF (04.08.22)

04.08.2022 в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ванесса Эрсоз , а противостоять в этом поединке будет Клаудия Бубелите.



Так как Ванесса Эрсоз в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Клаудия Бубелите, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 04.08.2022. Но, доказать обратное Ванесса Эрсоз все же сможет в 13:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ванесса Эрсоз — Клаудия Бубелите:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 04.08.2022 откроет его противостояние Ванесса Эрсоз — Клаудия Бубелите. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 13:30 по МСК, то есть до начала игры. Ванесса Эрсоз и Клаудия Бубелите отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Клаудия Бубелите может гордиться семью победами, а вот Ванесса Эрсоз имеет только пять выигранных встреч.

Ванесса Эрсоз

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Ванесса Эрсоз находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Ванесса Эрсоз является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Ванесса Эрсоз умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Ванесса Эрсоз обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Ванесса Эрсоз может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Клаудия Бубелите

Нынешняя форма, которую демонстрирует Клаудия Бубелите еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Клаудия Бубелите постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Клаудия Бубелите пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Клаудия Бубелите не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Клаудия Бубелите не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

ITF, Ванесса Эрсоз — Клаудия Бубелите

Ванесса Эрсоз и Клаудия Бубелите – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Ванесса Эрсоз — Клаудия Бубелите 04.08.2022

Ванесса Эрсоз

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Ванесса Эрсоз, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Ванесса Эрсоз уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Ванесса Эрсоз старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Ванесса Эрсоз, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Ванесса Эрсоз не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Ванесса Эрсоз все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Ванесса Эрсоз точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Клаудия Бубелите

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Клаудия Бубелите хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Клаудия Бубелите никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Клаудия Бубелите сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Клаудия Бубелите всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Ванесса Эрсоз — Клаудия Бубелите Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Ванесса Эрсоз и Клаудия Бубелите, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Ванесса Эрсоз и Клаудия Бубелите играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Ванесса Эрсоз, и Клаудия Бубелите неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Ванесса Эрсоз — Клаудия Бубелите: соперники не будут долго запрягать

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Ванесса Эрсоз и Клаудия Бубелите, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Ванесса Эрсоз сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Клаудия Бубелите имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Ванесса Эрсоз – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Ванесса Эрсоз и Клаудия Бубелите на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ванесса Эрсоз — Клаудия Бубелите. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Ванесса Эрсоз и Клаудия Бубелите букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Ванесса Эрсоз и Клаудия Бубелите проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-560690-ani-vangelova-anet-anzhelika-koskel-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-04-08-22/