Прогноз Бертуччиоли/Пикчионе — Босио/Спезияли (04-го августа 2022 года), ставки и коэффициенты

Бертуччиоли/Пикчионе — Босио/Спезияли. Прогноз, ставки на матч. ITF (04.08.22)

04.08.2022 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бертуччиоли/Пикчионе , а противостоять в этом поединке будет Босио/Спезияли.



04.08.2022 пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Бертуччиоли/Пикчионе и Босио/Спезияли. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 16:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Бертуччиоли/Пикчионе может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Бертуччиоли/Пикчионе — Босио/Спезияли. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 16:00 по Москве Бертуччиоли/Пикчионе выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Босио/Спезияли. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 04.08.2022. Бертуччиоли/Пикчионе не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Бертуччиоли/Пикчионе

Этот турнир Бертуччиоли/Пикчионе проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Бертуччиоли/Пикчионе может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Бертуччиоли/Пикчионе однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Бертуччиоли/Пикчионе имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Бертуччиоли/Пикчионе левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Бертуччиоли/Пикчионе хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Босио/Спезияли

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Босио/Спезияли имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Босио/Спезияли демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Босио/Спезияли не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Босио/Спезияли не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Бертуччиоли/Пикчионе и Босио/Спезияли. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Бертуччиоли/Пикчионе — Босио/Спезияли (04.08.2022), ставки и коэффициенты

Бертуччиоли/Пикчионе

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Бертуччиоли/Пикчионе, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Бертуччиоли/Пикчионе уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Бертуччиоли/Пикчионе старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Бертуччиоли/Пикчионе, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Бертуччиоли/Пикчионе не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Бертуччиоли/Пикчионе все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Бертуччиоли/Пикчионе точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Босио/Спезияли

Босио/Спезияли лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Босио/Спезияли играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Босио/Спезияли начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Босио/Спезияли выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Босио/Спезияли сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Бертуччиоли/Пикчионе — Босио/Спезияли Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Бертуччиоли/Пикчионе и Босио/Спезияли. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Бертуччиоли/Пикчионе и Босио/Спезияли встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Бертуччиоли/Пикчионе и Босио/Спезияли довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Бертуччиоли/Пикчионе и Босио/Спезияли подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Бертуччиоли/Пикчионе — Босио/Спезияли: кто пройдет в следующий раунд?

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Бертуччиоли/Пикчионе и Босио/Спезияли, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Бертуччиоли/Пикчионе сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Босио/Спезияли имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Бертуччиоли/Пикчионе – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Бертуччиоли/Пикчионе и Босио/Спезияли на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бертуччиоли/Пикчионе — Босио/Спезияли. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Бертуччиоли/Пикчионе и Босио/Спезияли.



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