Прогноз Проктор/Уеда — Аракава/Джимбрере (04 августа), ставки и коэффициенты

Проктор/Уеда — Аракава/Джимбрере. Прогноз, ставки на матч. ITF (04.08.22)

04.08.2022 в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Проктор/Уеда , а противостоять в этом поединке будет Аракава/Джимбрере.



Так как Проктор/Уеда в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Аракава/Джимбрере, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 04.08.2022. Но, доказать обратное Проктор/Уеда все же сможет в 15:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Проктор/Уеда — Аракава/Джимбрере. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Проктор/Уеда имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 04.08.2022 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Аракава/Джимбрере. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 15:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Проктор/Уеда имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Проктор/Уеда

Так как Проктор/Уеда выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Проктор/Уеда снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Проктор/Уеда, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Проктор/Уеда чем-то удивить, пока не ясно.



Аракава/Джимбрере

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Аракава/Джимбререв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Аракава/Джимбрере играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Аракава/Джимбрере держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Аракава/Джимбрере демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Аракава/Джимбрере находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Проктор/Уеда и Аракава/Джимбрере являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Прогноз и ставка на матч Проктор/Уеда — Аракава/Джимбрере 04.08.2022

Проктор/Уеда

Несмотря на внушительный возраст, Проктор/Уеда демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Проктор/Уеда гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Проктор/Уеда обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Проктор/Уеда снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Проктор/Уеда может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Аракава/Джимбрере

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Аракава/Джимбрере все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Аракава/Джимбрере сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Аракава/Джимбрере все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Аракава/Джимбрере предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Проктор/Уеда — Аракава/Джимбрере Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Проктор/Уеда и Аракава/Джимбрере начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Проктор/Уеда и Аракава/Джимбрере показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Проктор/Уеда и Аракава/Джимбрере провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Проктор/Уеда и Аракава/Джимбрере действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Проктор/Уеда — Аракава/Джимбрере: кто пройдет в следующий раунд?

Проктор/Уеда и Аракава/Джимбрере которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Проктор/Уеда имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Аракава/Джимбрере хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Проктор/Уеда. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Аракава/Джимбрере умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Проктор/Уеда довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Аракава/Джимбрере вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Проктор/Уеда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Проктор/Уеда — Аракава/Джимбрере. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Проктор/Уеда и Аракава/Джимбрере сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Проктор/Уеда, и Аракава/Джимбрере будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-560820-prognoz-na-match-sapfo-sakellaridi-dzhoel-lilli-sofi-stoyr-ot-eksperta-04-08-22/