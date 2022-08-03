Доссани/Сэйлор — Джонс/Дикерсон. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.08.22)

Прогноз Доссани/Сэйлор — Джонс/Дикерсон (05-го августа), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Доссани/Сэйлор — Джонс/Дикерсон 05-го августа 2022 года

05-го августа 2022 года в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Доссани/Сэйлор , а противостоять в этом поединке будет Джонс/Дикерсон.



Теннисное противостояние Доссани/Сэйлор — Джонс/Дикерсон пройдет 05-го августа 2022 года, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 00:00 по московскому времени. Хотя Доссани/Сэйлор и Джонс/Дикерсон уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Джонс/Дикерсон.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Доссани/Сэйлор — Джонс/Дикерсон:

05-го августа 2022 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Доссани/Сэйлор — Джонс/Дикерсон. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 00:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Джонс/Дикерсон, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Джонс/Дикерсон выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Доссани/Сэйлор

На данный момент Доссани/Сэйлор является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Доссани/Сэйлор однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Доссани/Сэйлор демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Доссани/Сэйлор хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Доссани/Сэйлор часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Джонс/Дикерсон

Во взрослом туре Джонс/Дикерсон проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Джонс/Дикерсон пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Джонс/Дикерсон предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Джонс/Дикерсон еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз на матч

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Доссани/Сэйлор и Джонс/Дикерсон. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Доссани/Сэйлор и Джонс/Дикерсон в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Доссани/Сэйлор и Джонс/Дикерсон имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Доссани/Сэйлор — Джонс/Дикерсон. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.08.22)

Доссани/Сэйлор

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Доссани/Сэйлор, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Доссани/Сэйлор уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Доссани/Сэйлор старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Доссани/Сэйлор, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Доссани/Сэйлор не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Доссани/Сэйлор все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Доссани/Сэйлор точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Джонс/Дикерсон

Выступать в зале Джонс/Дикерсон не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Джонс/Дикерсон старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Джонс/Дикерсон принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Джонс/Дикерсон демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Джонс/Дикерсон даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Джонс/Дикерсон хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Доссани/Сэйлор — Джонс/Дикерсон Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Доссани/Сэйлор и Джонс/Дикерсон. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Доссани/Сэйлор и Джонс/Дикерсон встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Доссани/Сэйлор и Джонс/Дикерсон довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Доссани/Сэйлор и Джонс/Дикерсон подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Доссани/Сэйлор — Джонс/Дикерсон: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Доссани/Сэйлор имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Доссани/Сэйлор и Джонс/Дикерсон отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Джонс/Дикерсон в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Доссани/Сэйлор превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Джонс/Дикерсон сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Доссани/Сэйлор гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Доссани/Сэйлор — Джонс/Дикерсон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Доссани/Сэйлор и Джонс/Дикерсон букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Доссани/Сэйлор и Джонс/Дикерсон проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-560908-prognozy-i-stavki-na-match-tomas-farhat-tristan-makkormik-04-08-22/