Ботик Ван Де Зандшульп — Фрэнсис Тьяфу. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.08.22)

Прогноз Ботик Ван Де Зандшульп — Фрэнсис Тьяфу (04.08.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Ботик Ван Де Зандшульп — Фрэнсис Тьяфу 04-го августа 2022 года

04-го августа 2022 года в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Ботик Ван Де Зандшульп , а противостоять в этом поединке будет Фрэнсис Тьяфу.



В 19:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Ботик Ван Де Зандшульп и Фрэнсис Тьяфу. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 04-го августа 2022 года, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ботик Ван Де Зандшульп — Фрэнсис Тьяфу:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 04-го августа 2022 года откроет его противостояние Ботик Ван Де Зандшульп — Фрэнсис Тьяфу. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 19:00 по МСК, то есть до начала игры. Ботик Ван Де Зандшульп и Фрэнсис Тьяфу отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Фрэнсис Тьяфу может гордиться семью победами, а вот Ботик Ван Де Зандшульп имеет только пять выигранных встреч.

Ботик Ван Де Зандшульп

Ботик Ван Де Зандшульп отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Ботик Ван Де Зандшульп проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Ботик Ван Де Зандшульп проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Ботик Ван Де Зандшульп играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Ботик Ван Де Зандшульп больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Фрэнсис Тьяфу

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Фрэнсис Тьяфу теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Фрэнсис Тьяфу имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Фрэнсис Тьяфу испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Фрэнсис Тьяфу выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Фрэнсис Тьяфу занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Ботик Ван Де Зандшульп — Фрэнсис Тьяфу

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Ботик Ван Де Зандшульп и Фрэнсис Тьяфу будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Ботик Ван Де Зандшульп — Фрэнсис Тьяфу. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.08.22)

Ботик Ван Де Зандшульп

Несмотря на внушительный возраст, Ботик Ван Де Зандшульп демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Ботик Ван Де Зандшульп гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Ботик Ван Де Зандшульп обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Ботик Ван Де Зандшульп снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Ботик Ван Де Зандшульп может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Фрэнсис Тьяфу

В этом сезоне Фрэнсис Тьяфу не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Фрэнсис Тьяфу сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Фрэнсис Тьяфу допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Фрэнсис Тьяфу допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Фрэнсис Тьяфу демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Ботик Ван Де Зандшульп — Фрэнсис Тьяфу Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ботик Ван Де Зандшульп и Фрэнсис Тьяфу начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ботик Ван Де Зандшульп и Фрэнсис Тьяфу показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ботик Ван Де Зандшульп и Фрэнсис Тьяфу провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ботик Ван Де Зандшульп и Фрэнсис Тьяфу действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ботик Ван Де Зандшульп — Фрэнсис Тьяфу: андердог способен удивить фаворита

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Ботик Ван Де Зандшульп и Фрэнсис Тьяфу, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Ботик Ван Де Зандшульп и Фрэнсис Тьяфу уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ботик Ван Де Зандшульп — Фрэнсис Тьяфу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ботик Ван Де Зандшульп и Фрэнсис Тьяфу сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ботик Ван Де Зандшульп, и Фрэнсис Тьяфу будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-578819-gomel-mogilev-prognoz-professionala-05-08-22/