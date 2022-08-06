Прогноз на бой Джордан Томпсон (Вел) — Васил Дучар (Чех) 06.08.2022

«Джордан Томпсон (Вел)» – «Васил Дучар (Чех)». 06.08.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Джордан Томпсон (Вел) — Васил Дучар (Чех) на 06-го августа, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Джордан Томпсон (Вел) и Васил Дучар (Чех) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 22:00.

Стало известно, что именно 06-го августа пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Джордан Томпсон (Вел) — Васил Дучар (Чех). По Москве начало данного поединка будет в 22:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джордан Томпсон (Вел) — Васил Дучар (Чех):

победа Джордан Томпсон (Вел) – 1.055, ничья – 33, победа Васил Дучар (Чех) – 10.5

Прогноз на матч Джордан Томпсон (Вел) – Васил Дучар (Чех) Бои, титульный бой, 06-го августа :

Так как Джордан Томпсон (Вел) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.055. В то же время Васил Дучар (Чех) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 10.5.

История личных встреч

На профессиональном ринге Джордан Томпсон (Вел) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Джордан Томпсон (Вел) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Джордан Томпсон (Вел) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Джордан Томпсон (Вел) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Джордан Томпсон (Вел) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Васил Дучар (Чех) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Васил Дучар (Чех) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Васил Дучар (Чех), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Васил Дучар (Чех) должен быть в хорошей физической форме. Васил Дучар (Чех) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Джордан Томпсон (Вел) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Джордан Томпсон (Вел) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Джордан Томпсон (Вел) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Джордан Томпсон (Вел) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Джордан Томпсон (Вел) валится с ног. К тому же, Джордан Томпсон (Вел) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Джордан Томпсон (Вел) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Васил Дучар (Чех) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Васил Дучар (Чех) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Васил Дучар (Чех) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Васил Дучар (Чех) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Васил Дучар (Чех) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Васил Дучар (Чех) должен задуматься о своей обороне.

Джордан Томпсон (Вел) – Васил Дучар (Чех) 06.08.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Джордан Томпсон (Вел) и Васил Дучар (Чех), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Джордан Томпсон (Вел) и Васил Дучар (Чех). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Джордан Томпсон (Вел) и Васил Дучар (Чех) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Джордан Томпсон (Вел) и Васил Дучар (Чех) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Джордан Томпсон (Вел) сейчас находится на пике формы, так что Васил Дучар (Чех) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Джордан Томпсон (Вел).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Джордан Томпсон (Вел) и Васил Дучар (Чех), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Васил Дучар (Чех) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Джордан Томпсон (Вел)

Свою самую выдающуюся победу Джордан Томпсон (Вел) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Джордан Томпсон (Вел) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Джордан Томпсон (Вел) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Джордан Томпсон (Вел) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Джордан Томпсон (Вел) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Васил Дучар (Чех)

В своей карьере Васил Дучар (Чех) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Васил Дучар (Чех) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Васил Дучар (Чех) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Васил Дучар (Чех) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Джордан Томпсон (Вел) — Васил Дучар (Чех). Прогноз и ставки на матч. Бои 06-го августа

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Джордан Томпсон (Вел) — Васил Дучар (Чех) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Джордан Томпсон (Вел) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Джордан Томпсон (Вел) и Васил Дучар (Чех), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Джордан Томпсон (Вел) выиграет бой.

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