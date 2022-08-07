Прогноз Анастасия Астахова — Эбби Ньюджент (07 августа), ставки и коэффициенты

Анастасия Астахова — Эбби Ньюджент. Прогноз, ставки на матч. UTR Pro Tennis Series (07.08.22)

07-го августа 2022 года в 21:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Анастасия Астахова , а противостоять в этом поединке будет Эбби Ньюджент.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Анастасия Астахова — Эбби Ньюджент, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 07-го августа 2022 года, а его начало по МСК будет в 21:30. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Анастасия Астахова. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Анастасия Астахова — Эбби Ньюджент. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 07-го августа 2022 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Анастасия Астахова и Эбби Ньюджент. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 21:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Анастасия Астахова имеет на своем счету три победы, Эбби Ньюджент может похвастаться четырьмя.

Анастасия Астахова

Так как Анастасия Астахова выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Анастасия Астахова снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Анастасия Астахова, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Анастасия Астахова чем-то удивить, пока не ясно.



Эбби Ньюджент

Эбби Ньюджент имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Эбби Ньюджент уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Эбби Ньюджент умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Эбби Ньюджент обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Эбби Ньюджент проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Анастасия Астахова и Эбби Ньюджент являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Прогноз и ставка на матч Анастасия Астахова — Эбби Ньюджент 07-го августа 2022 года

Анастасия Астахова

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Анастасия Астахова выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Анастасия Астахова всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Анастасия Астахова уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Анастасия Астахова занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Анастасия Астахова больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Анастасия Астахова имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Эбби Ньюджент

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Эбби Ньюджент хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Эбби Ньюджент никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Эбби Ньюджент сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Эбби Ньюджент всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Анастасия Астахова — Эбби Ньюджент Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Анастасия Астахова и Эбби Ньюджент. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Анастасия Астахова и Эбби Ньюджент встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Анастасия Астахова и Эбби Ньюджент довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Анастасия Астахова и Эбби Ньюджент подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Анастасия Астахова — Эбби Ньюджент: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Анастасия Астахова имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Анастасия Астахова и Эбби Ньюджент отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Эбби Ньюджент в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Анастасия Астахова превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Эбби Ньюджент сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Анастасия Астахова гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Анастасия Астахова — Эбби Ньюджент. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Анастасия Астахова и Эбби Ньюджент, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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