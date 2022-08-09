Прогноз на бой Кэнта Накагава (Япо) — Хаятэ Кадзи (Япо) 09.08.2022

«Кэнта Накагава (Япо)» – «Хаятэ Кадзи (Япо)». 09.08.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 09-го августа 2022 года должен состояться бой Кэнта Накагава (Япо) — Хаятэ Кадзи (Япо), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 12:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Кэнта Накагава (Япо) и Хаятэ Кадзи (Япо) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Кэнта Накагава (Япо) обладает несколькими чемпионскими титулами и 09-го августа 2022 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Хаятэ Кадзи (Япо), так что вряд ли в 12:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кэнта Накагава (Япо) — Хаятэ Кадзи (Япо):

победа Кэнта Накагава (Япо) – 2, ничья – 14, победа Хаятэ Кадзи (Япо) – 1.95

Прогноз на матч Кэнта Накагава (Япо) – Хаятэ Кадзи (Япо) Бои, титульный бой, 09-го августа 2022 года :

Ставки по коэффициенту 2 окажутся выигрышными, если Кэнта Накагава (Япо) станет победителем боя. Если выиграет Хаятэ Кадзи (Япо), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 1.95.

История личных встреч

На данный момент Кэнта Накагава (Япо) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Кэнта Накагава (Япо) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Кэнта Накагава (Япо) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Кэнта Накагава (Япо) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Хаятэ Кадзи (Япо) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Хаятэ Кадзи (Япо) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Хаятэ Кадзи (Япо) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Хаятэ Кадзи (Япо) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Хаятэ Кадзи (Япо) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Кэнта Накагава (Япо) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Кэнта Накагава (Япо) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Кэнта Накагава (Япо) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Кэнта Накагава (Япо) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Кэнта Накагава (Япо) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Кэнта Накагава (Япо) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Хаятэ Кадзи (Япо) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Хаятэ Кадзи (Япо) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Хаятэ Кадзи (Япо) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Хаятэ Кадзи (Япо) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Кэнта Накагава (Япо) – Хаятэ Кадзи (Япо) 09.08.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Кэнта Накагава (Япо) и Хаятэ Кадзи (Япо). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Кэнта Накагава (Япо) и Хаятэ Кадзи (Япо). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Кэнта Накагава (Япо) и Хаятэ Кадзи (Япо) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Кэнта Накагава (Япо) и Хаятэ Кадзи (Япо) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Кэнта Накагава (Япо) и Хаятэ Кадзи (Япо), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Кэнта Накагава (Япо) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Кэнта Накагава (Япо) — Хаятэ Кадзи (Япо) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Хаятэ Кадзи (Япо) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Кэнта Накагава (Япо)

Так как Кэнта Накагава (Япо) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Кэнта Накагава (Япо) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Кэнта Накагава (Япо) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Кэнта Накагава (Япо) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Хаятэ Кадзи (Япо)

Никаких высот Хаятэ Кадзи (Япо) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Хаятэ Кадзи (Япо) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Хаятэ Кадзи (Япо) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Хаятэ Кадзи (Япо) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Кэнта Накагава (Япо) — Хаятэ Кадзи (Япо). Прогноз и ставки на матч. Бои 09-го августа 2022 года

Спортивные эксперты считают, что Кэнта Накагава (Япо) сейчас намного сильнее, чем Хаятэ Кадзи (Япо), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Кэнта Накагава (Япо) — Хаятэ Кадзи (Япо) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Кэнта Накагава (Япо) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

http://evolvegame.ru/cat3-580173-ural-military-ural-riders-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-voleybol-09-08-22/

http://rockaluga.ru/cat3-782018-prognoz-na-match-avstraliya-klask-turciya-klask-ot-eksperta-08-08-22/