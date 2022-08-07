Лос-Анджелес Лейкерс (TTP) — Голден Стэйт Уорриорз (ZEZETOPSY). Прогноз, ставки на матч(08.08.22)

Прогноз Лос-Анджелес Лейкерс (TTP) — Голден Стэйт Уорриорз (ZEZETOPSY) (08-го августа), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Лос-Анджелес Лейкерс (TTP) — Голден Стэйт Уорриорз (ZEZETOPSY) 08-го августа

08-го августа в 14:16 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (TTP) примет соперника по национальному первенству Голден Стэйт Уорриорз (ZEZETOPSY).



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (TTP) наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 08-го августа предстоит поединок против БК Голден Стэйт Уорриорз (ZEZETOPSY). По московскому времени начало игры будет в 14:16. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лос-Анджелес Лейкерс (TTP) — Голден Стэйт Уорриорз (ZEZETOPSY):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (TTP) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Голден Стэйт Уорриорз (ZEZETOPSY). Данный поединок будет сыгран 08-го августа, а по московскому времени его начало состоится в 14:16. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (ZEZETOPSY) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Лос-Анджелес Лейкерс (TTP)

Пока баскетбольному клубу Лос-Анджелес Лейкерс (TTP) никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерс (TTP) показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Голден Стэйт Уорриорз (ZEZETOPSY)

Уже три недели баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ZEZETOPSY) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Голден Стэйт Уорриорз (ZEZETOPSY) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ZEZETOPSY) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс (TTP) — Голден Стэйт Уорриорз (ZEZETOPSY)

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Лос-Анджелес Лейкерс (TTP) — Голден Стэйт Уорриорз (ZEZETOPSY), который организаторы собираются провести 08-го августа. По московскому времени начало данной игры будет в 14:16. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (TTP).



Лос-Анджелес Лейкерс (TTP) — Голден Стэйт Уорриорз (ZEZETOPSY). Прогноз, ставки на матч(08.08.22)

Лос-Анджелес Лейкерс (TTP)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (TTP) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Лос-Анджелес Лейкерс (TTP) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (TTP) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерс (TTP) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Голден Стэйт Уорриорз (ZEZETOPSY)

После того, как баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ZEZETOPSY) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ZEZETOPSY) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ZEZETOPSY) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Лос-Анджелес Лейкерс (TTP) — Голден Стэйт Уорриорз (ZEZETOPSY) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 08-го августа можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Лос-Анджелес Лейкерс (TTP) — Голден Стэйт Уорриорз (ZEZETOPSY), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 14:16 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Лос-Анджелес Лейкерс (TTP) — Голден Стэйт Уорриорз (ZEZETOPSY): в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (TTP) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (TTP) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (TTP) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (TTP) сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (ZEZETOPSY) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ZEZETOPSY) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (ZEZETOPSY) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лос-Анджелес Лейкерс (TTP) — Голден Стэйт Уорриорз (ZEZETOPSY). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (TTP) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Лос-Анджелес Лейкерс (TTP) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (TTP) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (ZEZETOPSY) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ZEZETOPSY) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (ZEZETOPSY) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat4-580404-prognoz-na-match-kelty-protos-ot-eksperta-09-08-22/