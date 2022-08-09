Куако/Шнур — Ибэнкс/Шелтон. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.08.22)

Прогноз Куако/Шнур — Ибэнкс/Шелтон (09-го августа), ставки и коэффициенты

Куако/Шнур — Ибэнкс/Шелтон (09-го августа 2022 года), ставки и коэффициенты

09-го августа 2022 года в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Куако/Шнур , а противостоять в этом поединке будет Ибэнкс/Шелтон.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 09-го августа 2022 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Куако/Шнур — Ибэнкс/Шелтон. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 19:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Куако/Шнур, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Куако/Шнур — Ибэнкс/Шелтон:

До 09-го августа 2022 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Куако/Шнур — Ибэнкс/Шелтон вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Куако/Шнур и Ибэнкс/Шелтон не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 19:00 по МСК.

Куако/Шнур

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Куако/Шнур находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Куако/Шнур является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Куако/Шнур умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Куако/Шнур обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Куако/Шнур может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Ибэнкс/Шелтон

Нынешняя форма, которую демонстрирует Ибэнкс/Шелтон еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Ибэнкс/Шелтон постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Ибэнкс/Шелтон пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Ибэнкс/Шелтон не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Ибэнкс/Шелтон не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Челленджер, Куако/Шнур — Ибэнкс/Шелтон

Куако/Шнур и Ибэнкс/Шелтон – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Куако/Шнур — Ибэнкс/Шелтон. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.08.22)

Куако/Шнур

Куако/Шнур не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Куако/Шнур любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Куако/Шнур умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Куако/Шнур не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Куако/Шнур умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Ибэнкс/Шелтон

В этом сезоне Ибэнкс/Шелтон действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Ибэнкс/Шелтон обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Ибэнкс/Шелтон не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Ибэнкс/Шелтон не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Ибэнкс/Шелтон имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Куако/Шнур — Ибэнкс/Шелтон Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Куако/Шнур и Ибэнкс/Шелтон, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Куако/Шнур и Ибэнкс/Шелтон играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Куако/Шнур, и Ибэнкс/Шелтон неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Куако/Шнур — Ибэнкс/Шелтон: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Куако/Шнур имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Куако/Шнур и Ибэнкс/Шелтон отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Ибэнкс/Шелтон в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Куако/Шнур превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Ибэнкс/Шелтон сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Куако/Шнур гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Куако/Шнур — Ибэнкс/Шелтон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Куако/Шнур и Ибэнкс/Шелтон букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Куако/Шнур и Ибэнкс/Шелтон проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-562044-prognozy-i-stavki-na-match-duarte-vale-andrea-basso-09-08-22/