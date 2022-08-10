Прогноз Раул Дхокия — Рони Микаел Хиетаранта (10.08.2022), ставки и коэффициенты

Раул Дхокия — Рони Микаел Хиетаранта. Прогноз, ставки на матч (10.08.22)

10-го августа 2022 года в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Раул Дхокия , а противостоять в этом поединке будет Рони Микаел Хиетаранта.



В 13:30 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Раул Дхокия и Рони Микаел Хиетаранта. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 10-го августа 2022 года, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Раул Дхокия — Рони Микаел Хиетаранта. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

10-го августа 2022 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Раул Дхокия — Рони Микаел Хиетаранта. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 13:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Рони Микаел Хиетаранта, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Рони Микаел Хиетаранта выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Раул Дхокия

На данный момент Раул Дхокия является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Раул Дхокия поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Раул Дхокия пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Раул Дхокия слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Раул Дхокия будет более тщательно готовиться к поединку.



Рони Микаел Хиетаранта

Нынешняя форма, которую демонстрирует Рони Микаел Хиетаранта еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Рони Микаел Хиетаранта постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Рони Микаел Хиетаранта пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Рони Микаел Хиетаранта не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Рони Микаел Хиетаранта не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

ITF, Раул Дхокия — Рони Микаел Хиетаранта

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Раул Дхокия и Рони Микаел Хиетаранта. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Раул Дхокия и Рони Микаел Хиетаранта должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Раул Дхокия — Рони Микаел Хиетаранта. Прогноз, ставки на матч(10.08.22)

Раул Дхокия

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Раул Дхокия, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Раул Дхокия уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Раул Дхокия старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Раул Дхокия, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Раул Дхокия не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Раул Дхокия все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Раул Дхокия точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Рони Микаел Хиетаранта

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Рони Микаел Хиетаранта хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Рони Микаел Хиетаранта никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Рони Микаел Хиетаранта сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Рони Микаел Хиетаранта всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Раул Дхокия — Рони Микаел Хиетаранта Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Раул Дхокия и Рони Микаел Хиетаранта, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Раул Дхокия и Рони Микаел Хиетаранта играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Раул Дхокия, и Рони Микаел Хиетаранта неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Раул Дхокия — Рони Микаел Хиетаранта: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Раул Дхокия имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Раул Дхокия и Рони Микаел Хиетаранта отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Рони Микаел Хиетаранта в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Раул Дхокия превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Рони Микаел Хиетаранта сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Раул Дхокия гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Раул Дхокия — Рони Микаел Хиетаранта. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Раул Дхокия и Рони Микаел Хиетаранта. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Раул Дхокия и для Рони Микаел Хиетаранта, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-581191-desportivo-attitud-19-niteroy-19-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-basketbol-11-08-22/