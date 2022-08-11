Прогноз Танапет Чанта — Мицуки Вэй Кан Леонг (11.08.2022), ставки и коэффициенты

Танапет Чанта — Мицуки Вэй Кан Леонг. Прогноз, ставки на матч (11.08.22)

11-го августа 2022 года в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Танапет Чанта , а противостоять в этом поединке будет Мицуки Вэй Кан Леонг.



Буквально несколько дней назад Танапет Чанта и Мицуки Вэй Кан Леонг играли свои матчи, а теперь уже 11-го августа 2022 года им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 06:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Танапет Чанта имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Танапет Чанта — Мицуки Вэй Кан Леонг:

Танапет Чанта имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 11-го августа 2022 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Мицуки Вэй Кан Леонг. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 06:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Танапет Чанта имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Танапет Чанта

В большинстве своих выигранных поединков Танапет Чанта берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Танапет Чанта с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Танапет Чанта сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Танапет Чанта также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Мицуки Вэй Кан Леонг

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Мицуки Вэй Кан Леонгв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Мицуки Вэй Кан Леонг играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Мицуки Вэй Кан Леонг держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Мицуки Вэй Кан Леонг демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Мицуки Вэй Кан Леонг находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Танапет Чанта» — «Мицуки Вэй Кан Леонг»: прогноз автора

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Танапет Чанта и Мицуки Вэй Кан Леонг будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Прогноз и ставка на матч Танапет Чанта — Мицуки Вэй Кан Леонг 11-го августа 2022 года

Танапет Чанта

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Танапет Чанта, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Танапет Чанта уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Танапет Чанта старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Танапет Чанта, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Танапет Чанта не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Танапет Чанта все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Танапет Чанта точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Мицуки Вэй Кан Леонг

Мицуки Вэй Кан Леонг лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Мицуки Вэй Кан Леонг играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Мицуки Вэй Кан Леонг начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Мицуки Вэй Кан Леонг выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Мицуки Вэй Кан Леонг сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Танапет Чанта — Мицуки Вэй Кан Леонг Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Танапет Чанта и Мицуки Вэй Кан Леонг начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Танапет Чанта и Мицуки Вэй Кан Леонг показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Танапет Чанта и Мицуки Вэй Кан Леонг провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Танапет Чанта и Мицуки Вэй Кан Леонг действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Танапет Чанта — Мицуки Вэй Кан Леонг: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Танапет Чанта и Мицуки Вэй Кан Леонг, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Танапет Чанта сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Мицуки Вэй Кан Леонг имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Танапет Чанта – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Танапет Чанта и Мицуки Вэй Кан Леонг на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Танапет Чанта — Мицуки Вэй Кан Леонг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Танапет Чанта и Мицуки Вэй Кан Леонг.



http://evolvegame.ru/cat2-581487-segodnya-match-yaponiya-zhen-latviya-zhen-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-11-08-22/