Прогноз Бечерра Отарола/Саласар — Перес/Родригес (11 августа), ставки и коэффициенты

Бечерра Отарола/Саласар — Перес/Родригес. Прогноз, ставки на матч (11.08.22)

11-го августа в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бечерра Отарола/Саласар , а противостоять в этом поединке будет Перес/Родригес.



Так как Бечерра Отарола/Саласар в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Перес/Родригес, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 11-го августа. Но, доказать обратное Бечерра Отарола/Саласар все же сможет в 17:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бечерра Отарола/Саласар — Перес/Родригес:

Теннисный поединок Бечерра Отарола/Саласар — Перес/Родригес запланирован организаторами турнира на 11-го августа, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 17:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Бечерра Отарола/Саласар и Перес/Родригес встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Бечерра Отарола/Саласар имеет три победы при одном поражении.

Бечерра Отарола/Саласар

Этот турнир Бечерра Отарола/Саласар проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Бечерра Отарола/Саласар может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Бечерра Отарола/Саласар однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Бечерра Отарола/Саласар имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Бечерра Отарола/Саласар левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Бечерра Отарола/Саласар хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Перес/Родригес

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Перес/Родригес на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Перес/Родригес демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Перес/Родригес имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Перес/Родригес намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Перес/Родригес не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Перес/Родригес будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Перес/Родригес и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Перес/Родригес умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Бечерра Отарола/Саласар» — «Перес/Родригес»: прогноз автора

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Прогноз и ставка на матч Бечерра Отарола/Саласар — Перес/Родригес 11-го августа

Бечерра Отарола/Саласар

К данному турниру Бечерра Отарола/Саласар подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Бечерра Отарола/Саласар находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Бечерра Отарола/Саласар не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Бечерра Отарола/Саласар старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Бечерра Отарола/Саласар демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Перес/Родригес

Выступать в зале Перес/Родригес не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Перес/Родригес старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Перес/Родригес принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Перес/Родригес демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Перес/Родригес даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Перес/Родригес хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Бечерра Отарола/Саласар — Перес/Родригес Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Бечерра Отарола/Саласар и Перес/Родригес, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Бечерра Отарола/Саласар и Перес/Родригес играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Бечерра Отарола/Саласар, и Перес/Родригес неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Бечерра Отарола/Саласар — Перес/Родригес: соперники не будут долго запрягать

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Бечерра Отарола/Саласар и Перес/Родригес, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Бечерра Отарола/Саласар сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Перес/Родригес имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Бечерра Отарола/Саласар – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Бечерра Отарола/Саласар и Перес/Родригес на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бечерра Отарола/Саласар — Перес/Родригес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Бечерра Отарола/Саласар и Перес/Родригес. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Бечерра Отарола/Саласар и для Перес/Родригес, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-562621-yana-bo%d1%91vich-miriam-byanka-bulgaru-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-tennis-11-08-22/