Прогноз Хенаро Альберто Оливьери — Роман Сафиуллин (11 августа), ставки и коэффициенты

Хенаро Альберто Оливьери — Роман Сафиуллин. Прогноз, ставки на матч (11.08.22)

11 августа в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Хенаро Альберто Оливьери , а противостоять в этом поединке будет Роман Сафиуллин.



Судья теннисного матча Хенаро Альберто Оливьери — Роман Сафиуллин должен дать знак о старте игры в 19:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 11 августа, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Хенаро Альберто Оливьери и Роман Сафиуллин более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Хенаро Альберто Оливьери имеет четыре победы, то Роман Сафиуллин может похвастаться лишь двумя победами.



Хенаро Альберто Оливьери — Роман Сафиуллин. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

11 августа пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Хенаро Альберто Оливьери — Роман Сафиуллин. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 19:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Роман Сафиуллин, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Роман Сафиуллин выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Хенаро Альберто Оливьери

На данный момент Хенаро Альберто Оливьери является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Хенаро Альберто Оливьери поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Хенаро Альберто Оливьери пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Хенаро Альберто Оливьери слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Хенаро Альберто Оливьери будет более тщательно готовиться к поединку.



Роман Сафиуллин

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Роман Сафиуллин имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Роман Сафиуллин демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Роман Сафиуллин не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Роман Сафиуллин не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Хенаро Альберто Оливьери — Роман Сафиуллин. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Хенаро Альберто Оливьери и Роман Сафиуллин. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Хенаро Альберто Оливьери — Роман Сафиуллин. Прогноз, ставки на матч(11.08.22)

Хенаро Альберто Оливьери

На данном турнире Хенаро Альберто Оливьери выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Хенаро Альберто Оливьери выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Хенаро Альберто Оливьери допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Хенаро Альберто Оливьери особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Хенаро Альберто Оливьери, это умение играть на травяных кортах.

Роман Сафиуллин

Роман Сафиуллин лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Роман Сафиуллин играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Роман Сафиуллин начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Роман Сафиуллин выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Роман Сафиуллин сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Хенаро Альберто Оливьери — Роман Сафиуллин Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Хенаро Альберто Оливьери и Роман Сафиуллин начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Хенаро Альберто Оливьери и Роман Сафиуллин показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Хенаро Альберто Оливьери и Роман Сафиуллин провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Хенаро Альберто Оливьери и Роман Сафиуллин действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Хенаро Альберто Оливьери — Роман Сафиуллин: порядок побьёт класс

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Хенаро Альберто Оливьери и Роман Сафиуллин, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Хенаро Альберто Оливьери сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Роман Сафиуллин имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Хенаро Альберто Оливьери – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Хенаро Альберто Оливьери и Роман Сафиуллин на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хенаро Альберто Оливьери — Роман Сафиуллин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Хенаро Альберто Оливьери и Роман Сафиуллин букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Хенаро Альберто Оливьери и Роман Сафиуллин проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat2-562832-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-dzhessika-pegula-kamila-dzhordzhi-11-08-22/