Прогноз на бой Кинан Карбахал (США) — Аелио Мескуито (Бра) 13-го августа 2022 года

«Кинан Карбахал (США)» – «Аелио Мескуито (Бра)». 13.08.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 13 августа состоится интересный поединок Кинан Карбахал (США) — Аелио Мескуито (Бра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 03:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Кинан Карбахал (США) — Аелио Мескуито (Бра) пройдет 13 августа, и можно не сомневаться, что в 03:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Кинан Карбахал (США) имеет две победы нокаутом, а Аелио Мескуито (Бра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кинан Карбахал (США) — Аелио Мескуито (Бра):

победа Кинан Карбахал (США) – 1.078, ничья – 42, победа Аелио Мескуито (Бра) – 8.6

Прогноз на матч Кинан Карбахал (США) – Аелио Мескуито (Бра) Бои, титульный бой, 13 августа :

Из-за того, что все ставят на то, что Кинан Карбахал (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.078. А котировка на то, что Аелио Мескуито (Бра) будет сильнее повысилась до 8.6.

История личных встреч

В свои 32 года Кинан Карбахал (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Кинан Карбахал (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Кинан Карбахал (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Кинан Карбахал (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Кинан Карбахал (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Аелио Мескуито (Бра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Аелио Мескуито (Бра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Аелио Мескуито (Бра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Аелио Мескуито (Бра) должен быть в хорошей физической форме. Аелио Мескуито (Бра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Кинан Карбахал (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Кинан Карбахал (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Кинан Карбахал (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Кинан Карбахал (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Кинан Карбахал (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Аелио Мескуито (Бра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Аелио Мескуито (Бра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Аелио Мескуито (Бра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Аелио Мескуито (Бра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Аелио Мескуито (Бра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Аелио Мескуито (Бра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Аелио Мескуито (Бра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Кинан Карбахал (США) – Аелио Мескуито (Бра) 13.08.22

Появление на ринге таких бойцов, как Кинан Карбахал (США) и Аелио Мескуито (Бра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Кинан Карбахал (США) и Аелио Мескуито (Бра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Кинан Карбахал (США) и Аелио Мескуито (Бра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Кинан Карбахал (США) — Аелио Мескуито (Бра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Кинан Карбахал (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Кинан Карбахал (США) — Аелио Мескуито (Бра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Аелио Мескуито (Бра).

Кинан Карбахал (США)

Как бы Кинан Карбахал (США) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Кинан Карбахал (США) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Кинан Карбахал (США) дрался на ринге только с представителями своей страны. Кинан Карбахал (США) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Кинан Карбахал (США) совершенно не работает над собственной защитой.

Аелио Мескуито (Бра)

Прошлый бой Аелио Мескуито (Бра) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Аелио Мескуито (Бра) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Аелио Мескуито (Бра) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Аелио Мескуито (Бра) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Кинан Карбахал (США) — Аелио Мескуито (Бра). Прогноз и ставки на матч. Бои 13 августа

Вряд ли Кинан Карбахал (США) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Аелио Мескуито (Бра), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Кинан Карбахал (США) — Аелио Мескуито (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Аелио Мескуито (Бра) выиграет нокаутом.

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