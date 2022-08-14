Прогноз на бой Ксандер Зейес (П-Рик) — Элиас Эспадас (Мек) 14.08.2022

«Ксандер Зейес (П-Рик)» – «Элиас Эспадас (Мек)». 14.08.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 14-го августа состоится интересный поединок Ксандер Зейес (П-Рик) — Элиас Эспадас (Мек), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 02:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 02:00 по московскому времени Ксандер Зейес (П-Рик) и Элиас Эспадас (Мек) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 14-го августа, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Ксандер Зейес (П-Рик) и Элиас Эспадас (Мек) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Ксандер Зейес (П-Рик).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ксандер Зейес (П-Рик) — Элиас Эспадас (Мек):

победа Ксандер Зейес (П-Рик) – 1.02, ничья – 49, победа Элиас Эспадас (Мек) – 13.5

Прогноз на матч Ксандер Зейес (П-Рик) – Элиас Эспадас (Мек) Бои, титульный бой, 14-го августа :

Так как Ксандер Зейес (П-Рик) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.02. В то же время Элиас Эспадас (Мек) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 13.5.

История личных встреч

На профессиональном ринге Ксандер Зейес (П-Рик) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Ксандер Зейес (П-Рик) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Ксандер Зейес (П-Рик) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Ксандер Зейес (П-Рик) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Ксандер Зейес (П-Рик) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Элиас Эспадас (Мек) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Элиас Эспадас (Мек) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Элиас Эспадас (Мек) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Элиас Эспадас (Мек) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Элиас Эспадас (Мек) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Ксандер Зейес (П-Рик) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Ксандер Зейес (П-Рик) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Ксандер Зейес (П-Рик) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Ксандер Зейес (П-Рик) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Ксандер Зейес (П-Рик) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Ксандер Зейес (П-Рик) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Элиас Эспадас (Мек) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Элиас Эспадас (Мек) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Элиас Эспадас (Мек) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Элиас Эспадас (Мек) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Элиас Эспадас (Мек) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Элиас Эспадас (Мек) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Элиас Эспадас (Мек) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Ксандер Зейес (П-Рик) – Элиас Эспадас (Мек) 14.08.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Ксандер Зейес (П-Рик) и Элиас Эспадас (Мек). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Ксандер Зейес (П-Рик) и Элиас Эспадас (Мек) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Ксандер Зейес (П-Рик) и Элиас Эспадас (Мек) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

На чемпионский бой Ксандер Зейес (П-Рик) — Элиас Эспадас (Мек) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Элиас Эспадас (Мек), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Ксандер Зейес (П-Рик)

Ксандер Зейес (П-Рик) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Ксандер Зейес (П-Рик) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Ксандер Зейес (П-Рик) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Ксандер Зейес (П-Рик) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Ксандер Зейес (П-Рик) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Элиас Эспадас (Мек)

Сейчас Элиас Эспадас (Мек) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Элиас Эспадас (Мек) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Элиас Эспадас (Мек) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Элиас Эспадас (Мек) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Элиас Эспадас (Мек) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Ксандер Зейес (П-Рик) — Элиас Эспадас (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 14-го августа

В настоящее время Ксандер Зейес (П-Рик) и Элиас Эспадас (Мек) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Ксандер Зейес (П-Рик) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Ксандер Зейес (П-Рик) является очевидным фаворитом, ведь Элиас Эспадас (Мек) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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