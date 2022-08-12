Диана Старовойтова — Максим Ионов. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.08.22)

Прогноз Диана Старовойтова — Максим Ионов (13-го августа 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Диана Старовойтова — Максим Ионов 13-го августа

13-го августа в 07:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Ace Belarus Cup, в котором на корт выйдут Диана Старовойтова , а противостоять в этом поединке будет Максим Ионов.



Теннисное противостояние Диана Старовойтова — Максим Ионов пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 13-го августа. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 07:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Диана Старовойтова является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Диана Старовойтова — Максим Ионов. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 13-го августа осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Диана Старовойтова — Максим Ионов вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Диана Старовойтова и Максим Ионов не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 07:30 по МСК.

Диана Старовойтова

В большинстве своих выигранных поединков Диана Старовойтова берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Диана Старовойтова с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Диана Старовойтова сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Диана Старовойтова также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Максим Ионов

Нынешняя форма, которую демонстрирует Максим Ионов еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Максим Ионов постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Максим Ионов пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Максим Ионов не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Максим Ионов не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч Диана Старовойтова — Максим Ионов

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Диана Старовойтова и Максим Ионов. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Диана Старовойтова — Максим Ионов. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.08.22)

Диана Старовойтова

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Диана Старовойтова выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Диана Старовойтова всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Диана Старовойтова уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Диана Старовойтова занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Диана Старовойтова больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Диана Старовойтова имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Максим Ионов

Выступать в зале Максим Ионов не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Максим Ионов старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Максим Ионов принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Максим Ионов демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Максим Ионов даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Максим Ионов хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Диана Старовойтова — Максим Ионов Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Диана Старовойтова и Максим Ионов. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Диана Старовойтова — Максим Ионов: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Диана Старовойтова имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Диана Старовойтова и Максим Ионов отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Максим Ионов в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Диана Старовойтова превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Максим Ионов сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Диана Старовойтова гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Диана Старовойтова — Максим Ионов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Диана Старовойтова и Максим Ионов сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Диана Старовойтова, и Максим Ионов будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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