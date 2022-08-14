Прогноз на бой Хосе Лемус (США) — Оливер Хименес (США) 14-го августа 2022 года

«Хосе Лемус (США)» – «Оливер Хименес (США)». 14.08.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 14-го августа 2022 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Хосе Лемус (США) — Оливер Хименес (США). На ринге его участники появятся в 20:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Хосе Лемус (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 20:30 по московскому времени Хосе Лемус (США) и Оливер Хименес (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 14-го августа 2022 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Хосе Лемус (США) и Оливер Хименес (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Хосе Лемус (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хосе Лемус (США) — Оливер Хименес (США):

победа Хосе Лемус (США) – 0, ничья – 0, победа Оливер Хименес (США) – 0

Прогноз на матч Хосе Лемус (США) – Оливер Хименес (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 14-го августа 2022 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Хосе Лемус (США) не очень выгодно, а вот Оливер Хименес (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Хосе Лемус (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Хосе Лемус (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Хосе Лемус (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Хосе Лемус (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Оливер Хименес (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Оливер Хименес (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Оливер Хименес (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Оливер Хименес (США) должен быть в хорошей физической форме. Оливер Хименес (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Хосе Лемус (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Хосе Лемус (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Хосе Лемус (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Хосе Лемус (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Хосе Лемус (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Оливер Хименес (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Оливер Хименес (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Оливер Хименес (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Оливер Хименес (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Оливер Хименес (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Хосе Лемус (США) – Оливер Хименес (США) 14.08.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Хосе Лемус (США) и Оливер Хименес (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Хосе Лемус (США) и Оливер Хименес (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Хосе Лемус (США) и Оливер Хименес (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Хосе Лемус (США) и Оливер Хименес (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Хосе Лемус (США) легко справится с таким соперником, как Оливер Хименес (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Хосе Лемус (США) в данный момент сильнее, нежели Оливер Хименес (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Хосе Лемус (США)

Несмотря на то, что Хосе Лемус (США) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Хосе Лемус (США) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Хосе Лемус (США) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Хосе Лемус (США) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Оливер Хименес (США)

В своей карьере Оливер Хименес (США) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Оливер Хименес (США) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Оливер Хименес (США) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Оливер Хименес (США) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Хосе Лемус (США) — Оливер Хименес (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 14-го августа 2022 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Хосе Лемус (США) — Оливер Хименес (США) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Хосе Лемус (США) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Хосе Лемус (США) легко справится с таким соперником, как Оливер Хименес (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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