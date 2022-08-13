Прогноз на бой Уилл Флери (Ирл) — Энтони Саламоне (Фра) 13-го августа 2022 года

«Уилл Флери (Ирл)» – «Энтони Саламоне (Фра)». 13.08.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Уилл Флери (Ирл) проведет 13.08.2022, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Энтони Саламоне (Фра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 23:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 23:00 по московскому времени Уилл Флери (Ирл) и Энтони Саламоне (Фра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 13.08.2022, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Уилл Флери (Ирл) и Энтони Саламоне (Фра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Уилл Флери (Ирл).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Уилл Флери (Ирл) — Энтони Саламоне (Фра):

победа Уилл Флери (Ирл) – 1.508, ничья – 51, победа Энтони Саламоне (Фра) – 2.49

Прогноз на матч Уилл Флери (Ирл) – Энтони Саламоне (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13.08.2022 :

По коэффициенту 1.508 ставить на то, что выиграет Уилл Флери (Ирл) не очень выгодно, а вот Энтони Саламоне (Фра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 2.49.

История личных встреч

Уилл Флери (Ирл) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Уилл Флери (Ирл) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Уилл Флери (Ирл) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Уилл Флери (Ирл) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Уилл Флери (Ирл) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Уилл Флери (Ирл) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Уилл Флери (Ирл) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Энтони Саламоне (Фра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Энтони Саламоне (Фра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Энтони Саламоне (Фра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Энтони Саламоне (Фра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Энтони Саламоне (Фра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Уилл Флери (Ирл) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Уилл Флери (Ирл) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Уилл Флери (Ирл) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Уилл Флери (Ирл) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Уилл Флери (Ирл) валится с ног. К тому же, Уилл Флери (Ирл) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Уилл Флери (Ирл) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Энтони Саламоне (Фра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Энтони Саламоне (Фра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Энтони Саламоне (Фра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Энтони Саламоне (Фра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Энтони Саламоне (Фра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Уилл Флери (Ирл) – Энтони Саламоне (Фра) 13.08.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Уилл Флери (Ирл) и Энтони Саламоне (Фра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Уилл Флери (Ирл) и Энтони Саламоне (Фра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Уилл Флери (Ирл) и Энтони Саламоне (Фра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Уилл Флери (Ирл) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Энтони Саламоне (Фра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Уилл Флери (Ирл) — Энтони Саламоне (Фра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Энтони Саламоне (Фра) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Уилл Флери (Ирл) — Энтони Саламоне (Фра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Энтони Саламоне (Фра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Уилл Флери (Ирл)

Уилл Флери (Ирл) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Уилл Флери (Ирл) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Уилл Флери (Ирл) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Уилл Флери (Ирл) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Уилл Флери (Ирл) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Энтони Саламоне (Фра)

Энтони Саламоне (Фра) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Энтони Саламоне (Фра) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Энтони Саламоне (Фра) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Энтони Саламоне (Фра) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Энтони Саламоне (Фра) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Уилл Флери (Ирл) — Энтони Саламоне (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13.08.2022

На титульный бой Уилл Флери (Ирл) — Энтони Саламоне (Фра) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Уилл Флери (Ирл) является очевидным фаворитом, ведь Энтони Саламоне (Фра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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