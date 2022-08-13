Плипуеч/Учижима — Вандевеге/Флинк. Прогноз, ставки на матч(14.08.22)

Прогноз Плипуеч/Учижима — Вандевеге/Флинк (14.08.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Плипуеч/Учижима — Вандевеге/Флинк 14 августа

14 августа в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Плипуеч/Учижима , а противостоять в этом поединке будет Вандевеге/Флинк.



Так как Плипуеч/Учижима в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Вандевеге/Флинк, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 14 августа. Но, доказать обратное Плипуеч/Учижима все же сможет в 17:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Плипуеч/Учижима — Вандевеге/Флинк. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 17:00 по Москве Плипуеч/Учижима выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Вандевеге/Флинк. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 14 августа. Плипуеч/Учижима не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Плипуеч/Учижима

Этот турнир Плипуеч/Учижима проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Плипуеч/Учижима может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Плипуеч/Учижима однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Плипуеч/Учижима имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Плипуеч/Учижима левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Плипуеч/Учижима хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Вандевеге/Флинк

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Вандевеге/Флинк имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Вандевеге/Флинк демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Вандевеге/Флинк не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Вандевеге/Флинк не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч Плипуеч/Учижима — Вандевеге/Флинк

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Плипуеч/Учижима — Вандевеге/Флинк. Прогноз, ставки на матч(14.08.22)

Плипуеч/Учижима

На данном турнире Плипуеч/Учижима выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Плипуеч/Учижима выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Плипуеч/Учижима допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Плипуеч/Учижима особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Плипуеч/Учижима, это умение играть на травяных кортах.

Вандевеге/Флинк

На этом турнире Вандевеге/Флинк играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Вандевеге/Флинк какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Вандевеге/Флинк уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Вандевеге/Флинк много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Вандевеге/Флинк сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Вандевеге/Флинк не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Плипуеч/Учижима — Вандевеге/Флинк Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Плипуеч/Учижима и Вандевеге/Флинк. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Плипуеч/Учижима — Вандевеге/Флинк: будет сделан акцент на атакующий теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Плипуеч/Учижима и Вандевеге/Флинк, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Плипуеч/Учижима сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Вандевеге/Флинк имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Плипуеч/Учижима – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Плипуеч/Учижима и Вандевеге/Флинк на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Плипуеч/Учижима — Вандевеге/Флинк. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Плипуеч/Учижима и Вандевеге/Флинк.



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