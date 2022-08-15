Лакша Гупта — Гунаван Трисмувантара. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.08.22)

Прогноз Лакша Гупта — Гунаван Трисмувантара (16-го августа 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Лакша Гупта — Гунаван Трисмувантара 16.08.2022

16.08.2022 в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Лакша Гупта , а противостоять в этом поединке будет Гунаван Трисмувантара.



Так как Лакша Гупта в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Гунаван Трисмувантара, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 16.08.2022. Но, доказать обратное Лакша Гупта все же сможет в 05:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Лакша Гупта — Гунаван Трисмувантара. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 16.08.2022, ведь именно в этот день на корте встречаются Лакша Гупта и Гунаван Трисмувантара. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 05:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Лакша Гупта имеет на своем счету три победы, Гунаван Трисмувантара может похвастаться четырьмя.

Лакша Гупта

В этом сезоне Лакша Гупта показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Лакша Гупта играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Лакша Гупта умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Лакша Гупта и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Лакша Гупта будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Лакша Гупта чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Гунаван Трисмувантара

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Гунаван Трисмувантарав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Гунаван Трисмувантара играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Гунаван Трисмувантара держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Гунаван Трисмувантара демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Гунаван Трисмувантара находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Лакша Гупта — Гунаван Трисмувантара

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Лакша Гупта и Гунаван Трисмувантара. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Лакша Гупта — Гунаван Трисмувантара. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.08.22)

Лакша Гупта

Лакша Гупта не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Лакша Гупта любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Лакша Гупта умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Лакша Гупта не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Лакша Гупта умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Гунаван Трисмувантара

Гунаван Трисмувантара лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Гунаван Трисмувантара играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Гунаван Трисмувантара начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Гунаван Трисмувантара выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Гунаван Трисмувантара сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Лакша Гупта — Гунаван Трисмувантара Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Лакша Гупта и Гунаван Трисмувантара аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Лакша Гупта и Гунаван Трисмувантара обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Лакша Гупта и Гунаван Трисмувантара постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Лакша Гупта — Гунаван Трисмувантара: кто пройдет в следующий раунд?

Лакша Гупта и Гунаван Трисмувантара которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Лакша Гупта имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Гунаван Трисмувантара хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Лакша Гупта. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Гунаван Трисмувантара умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Лакша Гупта довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Гунаван Трисмувантара вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Лакша Гупта.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лакша Гупта — Гунаван Трисмувантара. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Лакша Гупта и Гунаван Трисмувантара букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Лакша Гупта и Гунаван Трисмувантара проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-563758-segodnya-match-sashi-kumar-mukund-entoni-susanto-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-16-08-22/