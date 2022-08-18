Прогноз на бой Борис Борковский (Пол) — Доминик Хамбургер (Чех) 20 августа

«Борис Борковский (Пол)» – «Доминик Хамбургер (Чех)». 20.08.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 20-го августа 2022 года состоится интересный поединок Борис Борковский (Пол) — Доминик Хамбургер (Чех), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 22:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 22:00 по московскому времени Борис Борковский (Пол) и Доминик Хамбургер (Чех) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 20-го августа 2022 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Борис Борковский (Пол) и Доминик Хамбургер (Чех) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Борис Борковский (Пол).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Борис Борковский (Пол) — Доминик Хамбургер (Чех):

победа Борис Борковский (Пол) – 0, ничья – 0, победа Доминик Хамбургер (Чех) – 0

Прогноз на матч Борис Борковский (Пол) – Доминик Хамбургер (Чех) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20-го августа 2022 года :

Букмекерские конторы на бой Борис Борковский (Пол) — Доминик Хамбургер (Чех) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Борис Борковский (Пол) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Борис Борковский (Пол) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Борис Борковский (Пол) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Борис Борковский (Пол) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Доминик Хамбургер (Чех) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Доминик Хамбургер (Чех) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Доминик Хамбургер (Чех), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Доминик Хамбургер (Чех) должен быть в хорошей физической форме. Доминик Хамбургер (Чех) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Борис Борковский (Пол) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Борис Борковский (Пол) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Борис Борковский (Пол) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Борис Борковский (Пол) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Борис Борковский (Пол) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Борис Борковский (Пол) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Доминик Хамбургер (Чех) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Доминик Хамбургер (Чех) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Доминик Хамбургер (Чех) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Доминик Хамбургер (Чех) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Борис Борковский (Пол) – Доминик Хамбургер (Чех) 20.08.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Борис Борковский (Пол) и Доминик Хамбургер (Чех). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Борис Борковский (Пол) и Доминик Хамбургер (Чех) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Борис Борковский (Пол) и Доминик Хамбургер (Чех). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Борис Борковский (Пол) и Доминик Хамбургер (Чех) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Борис Борковский (Пол) и Доминик Хамбургер (Чех) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Борис Борковский (Пол) — Доминик Хамбургер (Чех) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Борис Борковский (Пол) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Борис Борковский (Пол) в данный момент сильнее, нежели Доминик Хамбургер (Чех), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Борис Борковский (Пол)

Борис Борковский (Пол) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Борис Борковский (Пол) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Борис Борковский (Пол) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Борис Борковский (Пол) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Борис Борковский (Пол) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Доминик Хамбургер (Чех)

Уже несколько лет Доминик Хамбургер (Чех) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Доминик Хамбургер (Чех) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Доминик Хамбургер (Чех) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Борис Борковский (Пол) — Доминик Хамбургер (Чех). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20-го августа 2022 года

В этом поединке Борис Борковский (Пол) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Доминик Хамбургер (Чех), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Борис Борковский (Пол) легко справится с таким соперником, как Доминик Хамбургер (Чех). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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