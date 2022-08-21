Прогноз на бой Роши Уоррен (США) — Франсиско Педроса (Мек) 21-го августа

«Роши Уоррен (США)» – «Франсиско Педроса (Мек)». 21.08.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Роши Уоррен (США) проведет 21 августа, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Франсиско Педроса (Мек). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 01:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Роши Уоррен (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 21 августа предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Франсиско Педроса (Мек), так что вряд ли в 01:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Роши Уоррен (США) — Франсиско Педроса (Мек):

победа Роши Уоррен (США) – 0, ничья – 0, победа Франсиско Педроса (Мек) – 0

Прогноз на матч Роши Уоррен (США) – Франсиско Педроса (Мек) Бои, титульный бой, 21 августа :

Букмекерские конторы на бой Роши Уоррен (США) — Франсиско Педроса (Мек) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Роши Уоррен (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Роши Уоррен (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Роши Уоррен (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Роши Уоррен (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Роши Уоррен (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Роши Уоррен (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Роши Уоррен (США) может и не устоять на ногах.

Франсиско Педроса (Мек) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Франсиско Педроса (Мек) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Франсиско Педроса (Мек), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Франсиско Педроса (Мек) должен быть в хорошей физической форме. Франсиско Педроса (Мек) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Роши Уоррен (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Роши Уоррен (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Роши Уоррен (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Роши Уоррен (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Франсиско Педроса (Мек) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Франсиско Педроса (Мек) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Франсиско Педроса (Мек) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Франсиско Педроса (Мек) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Франсиско Педроса (Мек) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Роши Уоррен (США) – Франсиско Педроса (Мек) 21.08.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Роши Уоррен (США) и Франсиско Педроса (Мек), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Роши Уоррен (США) и Франсиско Педроса (Мек) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Роши Уоррен (США) — Франсиско Педроса (Мек) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Франсиско Педроса (Мек) выиграет нокаутом.

Титульный бой Роши Уоррен (США) — Франсиско Педроса (Мек) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Франсиско Педроса (Мек) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Роши Уоррен (США)

На самом деле Роши Уоррен (США) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Роши Уоррен (США) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Роши Уоррен (США) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Роши Уоррен (США) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Роши Уоррен (США) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Франсиско Педроса (Мек)

На данный момент Франсиско Педроса (Мек) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Франсиско Педроса (Мек) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Франсиско Педроса (Мек) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Франсиско Педроса (Мек) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Франсиско Педроса (Мек) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Роши Уоррен (США) — Франсиско Педроса (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 21 августа

Спортивные эксперты считают, что Роши Уоррен (США) сейчас намного сильнее, чем Франсиско Педроса (Мек), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Роши Уоррен (США) — Франсиско Педроса (Мек) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Роши Уоррен (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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