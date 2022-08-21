Прогноз на бой Луис Альберто Лопес (Мек) — Йесон Варгас (Кол) 21.08.2022

«Луис Альберто Лопес (Мек)» – «Йесон Варгас (Кол)». 21.08.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Луис Альберто Лопес (Мек) проведет 21-го августа, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Йесон Варгас (Кол). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 01:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 01:00 по московскому времени Луис Альберто Лопес (Мек) и Йесон Варгас (Кол) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 21-го августа, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Луис Альберто Лопес (Мек) и Йесон Варгас (Кол) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Луис Альберто Лопес (Мек).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Луис Альберто Лопес (Мек) — Йесон Варгас (Кол):

победа Луис Альберто Лопес (Мек) – 0, ничья – 0, победа Йесон Варгас (Кол) – 0

Прогноз на матч Луис Альберто Лопес (Мек) – Йесон Варгас (Кол) Бои, титульный бой, 21-го августа :

Так как Луис Альберто Лопес (Мек) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Йесон Варгас (Кол) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Луис Альберто Лопес (Мек) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Луис Альберто Лопес (Мек) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Луис Альберто Лопес (Мек) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Луис Альберто Лопес (Мек) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Луис Альберто Лопес (Мек) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Йесон Варгас (Кол) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Йесон Варгас (Кол) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Йесон Варгас (Кол) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Йесон Варгас (Кол) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Йесон Варгас (Кол) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Луис Альберто Лопес (Мек) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Луис Альберто Лопес (Мек) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Луис Альберто Лопес (Мек) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Луис Альберто Лопес (Мек) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Луис Альберто Лопес (Мек) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Луис Альберто Лопес (Мек) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Йесон Варгас (Кол) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Йесон Варгас (Кол) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Йесон Варгас (Кол) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Йесон Варгас (Кол) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Йесон Варгас (Кол), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Луис Альберто Лопес (Мек) – Йесон Варгас (Кол) 21.08.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Луис Альберто Лопес (Мек) и Йесон Варгас (Кол). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Луис Альберто Лопес (Мек) и Йесон Варгас (Кол). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Луис Альберто Лопес (Мек) и Йесон Варгас (Кол) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Луис Альберто Лопес (Мек) и Йесон Варгас (Кол) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Луис Альберто Лопес (Мек) и Йесон Варгас (Кол), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Луис Альберто Лопес (Мек) выиграет бой.

На чемпионский бой Луис Альберто Лопес (Мек) — Йесон Варгас (Кол) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Йесон Варгас (Кол), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Луис Альберто Лопес (Мек)

Как бы Луис Альберто Лопес (Мек) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Луис Альберто Лопес (Мек) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Луис Альберто Лопес (Мек) дрался на ринге только с представителями своей страны. Луис Альберто Лопес (Мек) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Луис Альберто Лопес (Мек) совершенно не работает над собственной защитой.

Йесон Варгас (Кол)

Последний раз Йесон Варгас (Кол) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Йесон Варгас (Кол) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Йесон Варгас (Кол) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Йесон Варгас (Кол) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Йесон Варгас (Кол)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Йесон Варгас (Кол) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Луис Альберто Лопес (Мек) — Йесон Варгас (Кол). Прогноз и ставки на матч. Бои 21-го августа

В этом поединке Луис Альберто Лопес (Мек) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Йесон Варгас (Кол), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Луис Альберто Лопес (Мек) и Йесон Варгас (Кол), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Луис Альберто Лопес (Мек) выиграет бой.

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