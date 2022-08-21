Прогноз на бой Брандун Ли (США) — Уилл Мадера (США) 21 августа

«Брандун Ли (США)» – «Уилл Мадера (США)». 21.08.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 21.08.2022 должен состояться бой Брандун Ли (США) — Уилл Мадера (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 03:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Брандун Ли (США) и Уилл Мадера (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Брандун Ли (США) — Уилл Мадера (США) пройдет 21.08.2022, и можно не сомневаться, что в 03:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Брандун Ли (США) имеет две победы нокаутом, а Уилл Мадера (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Брандун Ли (США) — Уилл Мадера (США):

победа Брандун Ли (США) – 1.03, ничья – 30, победа Уилл Мадера (США) – 14

Прогноз на матч Брандун Ли (США) – Уилл Мадера (США) Бои, титульный бой, 21.08.2022 :

По коэффициенту 1.03 ставить на то, что выиграет Брандун Ли (США) не очень выгодно, а вот Уилл Мадера (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 14.

История личных встреч

В свои 32 года Брандун Ли (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Брандун Ли (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Брандун Ли (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Брандун Ли (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Брандун Ли (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Уилл Мадера (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Уилл Мадера (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Уилл Мадера (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Уилл Мадера (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Уилл Мадера (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Брандун Ли (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Брандун Ли (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Брандун Ли (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Брандун Ли (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Брандун Ли (США) валится с ног. К тому же, Брандун Ли (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Брандун Ли (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Уилл Мадера (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Уилл Мадера (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Уилл Мадера (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Уилл Мадера (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Уилл Мадера (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Уилл Мадера (США) должен задуматься о своей обороне.

Брандун Ли (США) – Уилл Мадера (США) 21.08.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Брандун Ли (США) и Уилл Мадера (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Брандун Ли (США) и Уилл Мадера (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Брандун Ли (США) легко справится с таким соперником, как Уилл Мадера (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

На чемпионский бой Брандун Ли (США) — Уилл Мадера (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Уилл Мадера (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Брандун Ли (США)

Как бы Брандун Ли (США) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Брандун Ли (США) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Брандун Ли (США) дрался на ринге только с представителями своей страны. Брандун Ли (США) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Брандун Ли (США) совершенно не работает над собственной защитой.

Уилл Мадера (США)

Никаких высот Уилл Мадера (США) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Уилл Мадера (США) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Уилл Мадера (США) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Уилл Мадера (США) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Брандун Ли (США) — Уилл Мадера (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 21.08.2022

В настоящее время Брандун Ли (США) и Уилл Мадера (США) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Брандун Ли (США) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Брандун Ли (США) — Уилл Мадера (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Брандун Ли (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

http://rockaluga.ru/cat0-788725-kingskliff-barley-hedz-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-futbol-20-08-22/

http://evolvegame.ru/cat4-584879-korban-uorriorz-zhen-sagu-aydaho-zhen-prognoz-professionala-19-08-22/