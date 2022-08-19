Баррьентос/Рейес-Варела — Бурручага/Хардт. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.08.22)

Прогноз Баррьентос/Рейес-Варела — Бурручага/Хардт (20-го августа 2022 года), ставки и коэффициенты

Баррьентос/Рейес-Варела — Бурручага/Хардт (20-го августа 2022 года), ставки и коэффициенты

20-го августа 2022 года в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Баррьентос/Рейес-Варела , а противостоять в этом поединке будет Бурручага/Хардт.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 20-го августа 2022 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Баррьентос/Рейес-Варела — Бурручага/Хардт. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 02:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Баррьентос/Рейес-Варела, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Баррьентос/Рейес-Варела — Бурручага/Хардт. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

20-го августа 2022 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Баррьентос/Рейес-Варела — Бурручага/Хардт. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 02:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Бурручага/Хардт, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Бурручага/Хардт выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Баррьентос/Рейес-Варела

Баррьентос/Рейес-Варела отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Баррьентос/Рейес-Варела проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Баррьентос/Рейес-Варела проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Баррьентос/Рейес-Варела играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Баррьентос/Рейес-Варела больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Бурручага/Хардт

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Бурручага/Хардт в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Бурручага/Хардт уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Бурручага/Хардт уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Бурручага/Хардт обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч Баррьентос/Рейес-Варела — Бурручага/Хардт

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Баррьентос/Рейес-Варела и Бурручага/Хардт впервые будут встречаться между собой. Если Баррьентос/Рейес-Варела уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Бурручага/Хардт пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Баррьентос/Рейес-Варела демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Баррьентос/Рейес-Варела – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Баррьентос/Рейес-Варела — Бурручага/Хардт. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.08.22)

Баррьентос/Рейес-Варела

Несмотря на внушительный возраст, Баррьентос/Рейес-Варела демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Баррьентос/Рейес-Варела гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Баррьентос/Рейес-Варела обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Баррьентос/Рейес-Варела снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Баррьентос/Рейес-Варела может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Бурручага/Хардт

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Бурручага/Хардт хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Бурручага/Хардт никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Бурручага/Хардт сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Бурручага/Хардт всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Баррьентос/Рейес-Варела — Бурручага/Хардт Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Баррьентос/Рейес-Варела и Бурручага/Хардт аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Баррьентос/Рейес-Варела и Бурручага/Хардт обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Баррьентос/Рейес-Варела и Бурручага/Хардт постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Баррьентос/Рейес-Варела — Бурручага/Хардт: порядок побьёт класс

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Баррьентос/Рейес-Варела и Бурручага/Хардт, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Баррьентос/Рейес-Варела и Бурручага/Хардт уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Баррьентос/Рейес-Варела — Бурручага/Хардт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Баррьентос/Рейес-Варела и Бурручага/Хардт. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Баррьентос/Рейес-Варела и для Бурручага/Хардт, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-564821-ivan-sergeychik-abakar-dzhalilov-prognoz-professionala-na-tennis-19-08-22/