Даниэлла Нюландер — Стефани Нюландер Альтелиус: снова ждем результативной игры

Прогноз Даниэлла Нюландер — Стефани Нюландер Альтелиус (22.08.2022), ставки и коэффициенты

Даниэлла Нюландер — Стефани Нюландер Альтелиус (22.08.2022), ставки и коэффициенты

22.08.2022 в 11:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Даниэлла Нюландер , а противостоять в этом поединке будет Стефани Нюландер Альтелиус.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Даниэлла Нюландер — Стефани Нюландер Альтелиус, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 22.08.2022, а его начало по МСК будет в 11:45. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Даниэлла Нюландер. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Даниэлла Нюландер — Стефани Нюландер Альтелиус. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 22.08.2022, так что в разделе тенниса можно найти поединок Даниэлла Нюландер — Стефани Нюландер Альтелиус. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 11:45 по Москве, пока не начался поединок. Даниэлла Нюландер и Стефани Нюландер Альтелиус еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Даниэлла Нюландер

На данный момент Даниэлла Нюландер является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Даниэлла Нюландер однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Даниэлла Нюландер демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Даниэлла Нюландер хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Даниэлла Нюландер часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Стефани Нюландер Альтелиус

На этом турнире Стефани Нюландер Альтелиус играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Стефани Нюландер Альтелиус все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Стефани Нюландер Альтелиус не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Стефани Нюландер Альтелиус уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Стефани Нюландер Альтелиус на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Стефани Нюландер Альтелиус пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Даниэлла Нюландер и Стефани Нюландер Альтелиус впервые будут встречаться между собой. Если Даниэлла Нюландер уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Стефани Нюландер Альтелиус пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Даниэлла Нюландер демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Даниэлла Нюландер – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Даниэлла Нюландер — Стефани Нюландер Альтелиус (22.08.2022), ставки и коэффициенты

Даниэлла Нюландер

На данный момент Даниэлла Нюландер занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Даниэлла Нюландер снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Даниэлла Нюландер не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Даниэлла Нюландер не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Стефани Нюландер Альтелиус

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Стефани Нюландер Альтелиус хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Стефани Нюландер Альтелиус никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Стефани Нюландер Альтелиус сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Стефани Нюландер Альтелиус всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Даниэлла Нюландер — Стефани Нюландер Альтелиус Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Даниэлла Нюландер и Стефани Нюландер Альтелиус. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Даниэлла Нюландер и Стефани Нюландер Альтелиус встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Даниэлла Нюландер и Стефани Нюландер Альтелиус довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Даниэлла Нюландер и Стефани Нюландер Альтелиус подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Даниэлла Нюландер — Стефани Нюландер Альтелиус: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Даниэлла Нюландер и Стефани Нюландер Альтелиус из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Стефани Нюландер Альтелиус относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Стефани Нюландер Альтелиус проводит второй или третий матч. А вот Даниэлла Нюландер как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Даниэлла Нюландер, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Даниэлла Нюландер без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Даниэлла Нюландер вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Даниэлла Нюландер — Стефани Нюландер Альтелиус. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Даниэлла Нюландер и Стефани Нюландер Альтелиус букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Даниэлла Нюландер и Стефани Нюландер Альтелиус проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-585843-pirani-kelty-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-belarus-sky-league-22-08-22/