Прогноз Нам/Сонг — Хонг/Шимизу (22-го августа), ставки и коэффициенты

Нам/Сонг — Хонг/Шимизу. Прогноз, ставки на матч (22.08.22)

22-го августа в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Нам/Сонг , а противостоять в этом поединке будет Хонг/Шимизу.



В 14:00 по Москве Нам/Сонг и Хонг/Шимизу выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 22-го августа. Единственный раз Нам/Сонг и Хонг/Шимизу встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Нам/Сонг сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нам/Сонг — Хонг/Шимизу:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 22-го августа встречаются Нам/Сонг и Хонг/Шимизу. Начало поединка запланировано на 14:00 по МСК. Нам/Сонг является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Нам/Сонг

В этом сезоне Нам/Сонг демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Нам/Сонг снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Нам/Сонг является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Нам/Сонг не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Нам/Сонг еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Хонг/Шимизу

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Хонг/Шимизув шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Хонг/Шимизу играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Хонг/Шимизу держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Хонг/Шимизу демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Хонг/Шимизу находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Нам/Сонг и Хонг/Шимизу уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Нам/Сонг — Хонг/Шимизу. Прогноз, ставки на матч(22.08.22)

Нам/Сонг

В этом сезоне Нам/Сонг демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Нам/Сонг уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Нам/Сонг любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Нам/Сонг часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Нам/Сонг умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Хонг/Шимизу

В этом сезоне Хонг/Шимизу действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Хонг/Шимизу обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Хонг/Шимизу не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Хонг/Шимизу не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Хонг/Шимизу имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Нам/Сонг — Хонг/Шимизу Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Нам/Сонг и Хонг/Шимизу аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Нам/Сонг и Хонг/Шимизу обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Нам/Сонг и Хонг/Шимизу постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Нам/Сонг — Хонг/Шимизу: порядок побьёт класс

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Нам/Сонг и Хонг/Шимизу, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Нам/Сонг сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Хонг/Шимизу имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Нам/Сонг – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Нам/Сонг и Хонг/Шимизу на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нам/Сонг — Хонг/Шимизу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Нам/Сонг и Хонг/Шимизу.



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