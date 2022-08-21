Прогноз Эмилио Нава — Стив Джонсон (22-го августа 2022 года), ставки и коэффициенты

Эмилио Нава — Стив Джонсон. Прогноз, ставки на матч (22.08.22)

22 августа в 22:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Эмилио Нава , а противостоять в этом поединке будет Стив Джонсон.



Эмилио Нава считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Стив Джонсон 22 августа будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 22:30 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эмилио Нава — Стив Джонсон:

До 22 августа осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Эмилио Нава — Стив Джонсон вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Эмилио Нава и Стив Джонсон не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 22:30 по МСК.

Эмилио Нава

Этот турнир Эмилио Нава проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Эмилио Нава может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Эмилио Нава однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Эмилио Нава имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Эмилио Нава левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Эмилио Нава хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Стив Джонсон

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Стив Джонсон имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Стив Джонсон демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Стив Джонсон не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Стив Джонсон не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

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Эмилио Нава — Стив Джонсон. Прогноз, ставки на матч(22.08.22)

Эмилио Нава

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Эмилио Нава проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Эмилио Нава в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Эмилио Нава больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Эмилио Нава уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Стив Джонсон

В этом сезоне Стив Джонсон действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Стив Джонсон обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Стив Джонсон не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Стив Джонсон не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Стив Джонсон имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Эмилио Нава — Стив Джонсон Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Эмилио Нава и Стив Джонсон аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Эмилио Нава и Стив Джонсон обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Эмилио Нава и Стив Джонсон постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Эмилио Нава — Стив Джонсон: в ожидании «эйсов»

Эмилио Нава и Стив Джонсон которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Эмилио Нава имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Стив Джонсон хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Эмилио Нава. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Стив Джонсон умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Эмилио Нава довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Стив Джонсон вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Эмилио Нава.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эмилио Нава — Стив Джонсон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Эмилио Нава и Стив Джонсон. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Эмилио Нава и для Стив Джонсон, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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