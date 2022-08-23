Ким/Лее — Ким/Парк: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Ким/Лее — Ким/Парк (23.08.2022), ставки и коэффициенты

Ким/Лее — Ким/Парк (23-го августа), ставки и коэффициенты

23-го августа в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ким/Лее , а противостоять в этом поединке будет Ким/Парк.



23-го августа пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Ким/Лее и Ким/Парк. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 07:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Ким/Лее может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Ким/Лее — Ким/Парк. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Ким/Лее имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 23-го августа нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Ким/Парк. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 07:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Ким/Лее имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Ким/Лее

Этот турнир Ким/Лее проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Ким/Лее может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Ким/Лее однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Ким/Лее имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Ким/Лее левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Ким/Лее хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Ким/Парк

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Ким/Парк теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Ким/Парк имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Ким/Парк испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Ким/Парк выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Ким/Парк занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Ким/Лее — Ким/Парк

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Прогноз и ставка на матч Ким/Лее — Ким/Парк 23-го августа

Ким/Лее

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Ким/Лее, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Ким/Лее уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Ким/Лее старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Ким/Лее, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Ким/Лее не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Ким/Лее все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Ким/Лее точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Ким/Парк

Выступать в зале Ким/Парк не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Ким/Парк старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Ким/Парк принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Ким/Парк демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Ким/Парк даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Ким/Парк хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Ким/Лее — Ким/Парк Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ким/Лее и Ким/Парк аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Ким/Лее и Ким/Парк обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Ким/Лее и Ким/Парк постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Ким/Лее — Ким/Парк: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Ким/Лее и Ким/Парк которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ким/Лее имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ким/Парк хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ким/Лее. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ким/Парк умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ким/Лее довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ким/Парк вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ким/Лее.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ким/Лее — Ким/Парк. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Ким/Лее и Ким/Парк букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Ким/Лее и Ким/Парк проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-586021-prognoz-na-match-grin-devils-shumery-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-23-08-22/