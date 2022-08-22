Прогноз Бартункова/Палицова — Маристани Сулета Де Реалес/Сегель (23-го августа), ставки и коэффициенты

Бартункова/Палицова — Маристани Сулета Де Реалес/Сегель. Прогноз, ставки на матч (23.08.22)

23-го августа в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бартункова/Палицова , а противостоять в этом поединке будет Маристани Сулета Де Реалес/Сегель.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Бартункова/Палицова — Маристани Сулета Де Реалес/Сегель, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 23-го августа, а его начало по МСК будет в 10:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Бартункова/Палицова. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Бартункова/Палицова — Маристани Сулета Де Реалес/Сегель. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 23-го августа, так что в разделе тенниса можно найти поединок Бартункова/Палицова — Маристани Сулета Де Реалес/Сегель. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 10:00 по Москве, пока не начался поединок. Бартункова/Палицова и Маристани Сулета Де Реалес/Сегель еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Бартункова/Палицова

Бартункова/Палицова, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Бартункова/Палицова может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Бартункова/Палицова входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Бартункова/Палицова еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Бартункова/Палицова сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Маристани Сулета Де Реалес/Сегель

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Маристани Сулета Де Реалес/Сегельв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Маристани Сулета Де Реалес/Сегель играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Маристани Сулета Де Реалес/Сегель держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Маристани Сулета Де Реалес/Сегель демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Маристани Сулета Де Реалес/Сегель находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Бартункова/Палицова — Маристани Сулета Де Реалес/Сегель

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Бартункова/Палицова и Маристани Сулета Де Реалес/Сегель. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Бартункова/Палицова и Маристани Сулета Де Реалес/Сегель должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Бартункова/Палицова — Маристани Сулета Де Реалес/Сегель. Прогноз, ставки на матч(23.08.22)

Бартункова/Палицова

Несмотря на внушительный возраст, Бартункова/Палицова демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Бартункова/Палицова гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Бартункова/Палицова обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Бартункова/Палицова снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Бартункова/Палицова может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Маристани Сулета Де Реалес/Сегель

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Маристани Сулета Де Реалес/Сегель все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Маристани Сулета Де Реалес/Сегель сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Маристани Сулета Де Реалес/Сегель все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Маристани Сулета Де Реалес/Сегель предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Бартункова/Палицова — Маристани Сулета Де Реалес/Сегель Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Бартункова/Палицова и Маристани Сулета Де Реалес/Сегель начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Бартункова/Палицова и Маристани Сулета Де Реалес/Сегель показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Бартункова/Палицова и Маристани Сулета Де Реалес/Сегель провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Бартункова/Палицова и Маристани Сулета Де Реалес/Сегель действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Бартункова/Палицова — Маристани Сулета Де Реалес/Сегель: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Бартункова/Палицова и Маристани Сулета Де Реалес/Сегель, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Бартункова/Палицова сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Маристани Сулета Де Реалес/Сегель имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Бартункова/Палицова – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Бартункова/Палицова и Маристани Сулета Де Реалес/Сегель на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бартункова/Палицова — Маристани Сулета Де Реалес/Сегель. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Бартункова/Палицова и Маристани Сулета Де Реалес/Сегель букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Бартункова/Палицова и Маристани Сулета Де Реалес/Сегель проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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