Ауэр/Раденкович — Бречкова/Цисовска: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Ауэр/Раденкович — Бречкова/Цисовска (23 августа), ставки и коэффициенты

Ауэр/Раденкович — Бречкова/Цисовска (23-го августа), ставки и коэффициенты

23-го августа в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ауэр/Раденкович , а противостоять в этом поединке будет Бречкова/Цисовска.



23-го августа в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Ауэр/Раденкович — Бречкова/Цисовска. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 16:30 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Ауэр/Раденкович и Бречкова/Цисовска одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Ауэр/Раденкович — Бречкова/Цисовска. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Ауэр/Раденкович имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 23-го августа нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Бречкова/Цисовска. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 16:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Ауэр/Раденкович имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Ауэр/Раденкович

В этом сезоне Ауэр/Раденкович показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Ауэр/Раденкович сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Ауэр/Раденкович еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Ауэр/Раденкович обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Ауэр/Раденкович играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Ауэр/Раденкович любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Бречкова/Цисовска

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Бречкова/Цисовска на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Бречкова/Цисовска демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Бречкова/Цисовска имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Бречкова/Цисовска намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Бречкова/Цисовска не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Бречкова/Цисовска будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Бречкова/Цисовска и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Бречкова/Цисовска умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Ауэр/Раденкович — Бречкова/Цисовска

Ауэр/Раденкович и Бречкова/Цисовска – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Ауэр/Раденкович — Бречкова/Цисовска (23-го августа), ставки и коэффициенты

Ауэр/Раденкович

На данном турнире Ауэр/Раденкович выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Ауэр/Раденкович выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Ауэр/Раденкович допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Ауэр/Раденкович особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Ауэр/Раденкович, это умение играть на травяных кортах.

Бречкова/Цисовска

На этом турнире Бречкова/Цисовска играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Бречкова/Цисовска какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Бречкова/Цисовска уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Бречкова/Цисовска много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Бречкова/Цисовска сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Бречкова/Цисовска не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Ауэр/Раденкович — Бречкова/Цисовска Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ауэр/Раденкович и Бречкова/Цисовска начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ауэр/Раденкович и Бречкова/Цисовска показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ауэр/Раденкович и Бречкова/Цисовска провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ауэр/Раденкович и Бречкова/Цисовска действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ауэр/Раденкович — Бречкова/Цисовска: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Ауэр/Раденкович имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Ауэр/Раденкович и Бречкова/Цисовска отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Бречкова/Цисовска в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Ауэр/Раденкович превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Бречкова/Цисовска сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Ауэр/Раденкович гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ауэр/Раденкович — Бречкова/Цисовска. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Ауэр/Раденкович и Бречкова/Цисовска букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Ауэр/Раденкович и Бречкова/Цисовска проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-586298-prognoz-na-match-barbora-kreychikova-francheska-di-lorenco-ot-eksperta-23-08-22/