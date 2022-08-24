Пуннин Ковапитуктед — Рико Саваянаги. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.08.22)

Прогноз Пуннин Ковапитуктед — Рико Саваянаги (25-го августа), ставки и коэффициенты

Пуннин Ковапитуктед — Рико Саваянаги (25-го августа), ставки и коэффициенты

25-го августа в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Пуннин Ковапитуктед , а противостоять в этом поединке будет Рико Саваянаги.



В 04:00 по Москве Пуннин Ковапитуктед и Рико Саваянаги выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 25-го августа. Единственный раз Пуннин Ковапитуктед и Рико Саваянаги встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Пуннин Ковапитуктед сейчас считается фаворитом.



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На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 25-го августа встречаются Пуннин Ковапитуктед и Рико Саваянаги. Начало поединка запланировано на 04:00 по МСК. Пуннин Ковапитуктед является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Пуннин Ковапитуктед

В этом сезоне Пуннин Ковапитуктед показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Пуннин Ковапитуктед играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Пуннин Ковапитуктед умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Пуннин Ковапитуктед и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Пуннин Ковапитуктед будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Пуннин Ковапитуктед чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Рико Саваянаги

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Рико Саваянаги на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Рико Саваянаги демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Рико Саваянаги имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Рико Саваянаги намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Рико Саваянаги не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Рико Саваянаги будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Рико Саваянаги и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Рико Саваянаги умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Пуннин Ковапитуктед — Рико Саваянаги. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.08.22)

Пуннин Ковапитуктед

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Пуннин Ковапитуктед, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Пуннин Ковапитуктед уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Пуннин Ковапитуктед старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Пуннин Ковапитуктед, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Пуннин Ковапитуктед не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Пуннин Ковапитуктед все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Пуннин Ковапитуктед точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Рико Саваянаги

На этом турнире Рико Саваянаги играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Рико Саваянаги какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Рико Саваянаги уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Рико Саваянаги много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Рико Саваянаги сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Рико Саваянаги не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Пуннин Ковапитуктед — Рико Саваянаги Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Пуннин Ковапитуктед и Рико Саваянаги. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Пуннин Ковапитуктед и Рико Саваянаги встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Пуннин Ковапитуктед и Рико Саваянаги довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Пуннин Ковапитуктед и Рико Саваянаги подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Пуннин Ковапитуктед — Рико Саваянаги: кто пройдет в следующий раунд?

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Пуннин Ковапитуктед и Рико Саваянаги из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Рико Саваянаги относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Рико Саваянаги проводит второй или третий матч. А вот Пуннин Ковапитуктед как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Пуннин Ковапитуктед, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Пуннин Ковапитуктед без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Пуннин Ковапитуктед вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пуннин Ковапитуктед — Рико Саваянаги. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Пуннин Ковапитуктед и Рико Саваянаги. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Пуннин Ковапитуктед и для Рико Саваянаги, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-587217-segodnya-match-kaliningradskaya-oblast-zhen-tatarstan-zhen-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-24-08-22/