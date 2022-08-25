Прогноз Ноэль Ларвиг — Михиэль Де Кром (25.08.2022), ставки и коэффициенты

Ноэль Ларвиг — Михиэль Де Кром. Прогноз, ставки на матч (25.08.22)

25-го августа 2022 года в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ноэль Ларвиг , а противостоять в этом поединке будет Михиэль Де Кром.



Теннисное противостояние Ноэль Ларвиг — Михиэль Де Кром пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 25-го августа 2022 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 09:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Ноэль Ларвиг является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Ноэль Ларвиг — Михиэль Де Кром. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Ноэль Ларвиг — Михиэль Де Кром, которая пройдет 25-го августа 2022 года в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 09:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Ноэль Ларвиг

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Ноэль Ларвиг находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Ноэль Ларвиг является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Ноэль Ларвиг умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Ноэль Ларвиг обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Ноэль Ларвиг может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Михиэль Де Кром

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Михиэль Де Кром на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Михиэль Де Кром демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Михиэль Де Кром имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Михиэль Де Кром намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Михиэль Де Кром не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Михиэль Де Кром будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Михиэль Де Кром и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Михиэль Де Кром умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Ноэль Ларвиг» — «Михиэль Де Кром»: прогноз автора

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Ноэль Ларвиг и Михиэль Де Кром. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Ноэль Ларвиг и Михиэль Де Кром в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Ноэль Ларвиг и Михиэль Де Кром имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Прогноз и ставка на матч Ноэль Ларвиг — Михиэль Де Кром 25-го августа 2022 года

Ноэль Ларвиг

Несмотря на внушительный возраст, Ноэль Ларвиг демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Ноэль Ларвиг гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Ноэль Ларвиг обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Ноэль Ларвиг снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Ноэль Ларвиг может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Михиэль Де Кром

В этом сезоне Михиэль Де Кром не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Михиэль Де Кром сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Михиэль Де Кром допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Михиэль Де Кром допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Михиэль Де Кром демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Ноэль Ларвиг — Михиэль Де Кром Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Ноэль Ларвиг и Михиэль Де Кром. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Ноэль Ларвиг — Михиэль Де Кром: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Ноэль Ларвиг имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Ноэль Ларвиг и Михиэль Де Кром отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Михиэль Де Кром в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Ноэль Ларвиг превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Михиэль Де Кром сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Ноэль Ларвиг гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ноэль Ларвиг — Михиэль Де Кром. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Ноэль Ларвиг и Михиэль Де Кром, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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