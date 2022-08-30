Прогноз Эллиотт Бенчетри — Диего Фернандес Флорес (31-го августа 2022 года), ставки и коэффициенты

Эллиотт Бенчетри — Диего Фернандес Флорес. Прогноз, ставки на матч (31.08.22)

31-го августа в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Эллиотт Бенчетри , а противостоять в этом поединке будет Диего Фернандес Флорес.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 31-го августа, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Эллиотт Бенчетри — Диего Фернандес Флорес. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 12:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Эллиотт Бенчетри, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Эллиотт Бенчетри — Диего Фернандес Флорес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Эллиотт Бенчетри имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 31-го августа нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Диего Фернандес Флорес. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 12:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Эллиотт Бенчетри имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Эллиотт Бенчетри

На данный момент Эллиотт Бенчетри является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Эллиотт Бенчетри однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Эллиотт Бенчетри демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Эллиотт Бенчетри хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Эллиотт Бенчетри часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Диего Фернандес Флорес

На этом турнире Диего Фернандес Флорес играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Диего Фернандес Флорес все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Диего Фернандес Флорес не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Диего Фернандес Флорес уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Диего Фернандес Флорес на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Диего Фернандес Флорес пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Эллиотт Бенчетри — Диего Фернандес Флорес. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Эллиотт Бенчетри и Диего Фернандес Флорес являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Эллиотт Бенчетри — Диего Фернандес Флорес. Прогноз, ставки на матч(31.08.22)

Эллиотт Бенчетри

К данному турниру Эллиотт Бенчетри подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Эллиотт Бенчетри находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Эллиотт Бенчетри не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Эллиотт Бенчетри старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Эллиотт Бенчетри демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Диего Фернандес Флорес

Диего Фернандес Флорес лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Диего Фернандес Флорес играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Диего Фернандес Флорес начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Диего Фернандес Флорес выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Диего Фернандес Флорес сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Эллиотт Бенчетри — Диего Фернандес Флорес Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Эллиотт Бенчетри и Диего Фернандес Флорес. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Эллиотт Бенчетри и Диего Фернандес Флорес встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Эллиотт Бенчетри и Диего Фернандес Флорес довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Эллиотт Бенчетри и Диего Фернандес Флорес подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Эллиотт Бенчетри — Диего Фернандес Флорес: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Эллиотт Бенчетри имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Эллиотт Бенчетри и Диего Фернандес Флорес отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Диего Фернандес Флорес в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Эллиотт Бенчетри превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Диего Фернандес Флорес сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Эллиотт Бенчетри гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эллиотт Бенчетри — Диего Фернандес Флорес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Эллиотт Бенчетри и Диего Фернандес Флорес, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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