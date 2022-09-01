Прогноз Амарисса Киара Тот — Лена Пападакис (01-го сентября), ставки и коэффициенты

Амарисса Киара Тот — Лена Пападакис. Прогноз, ставки на матч (01.09.22)

01 сентября в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Амарисса Киара Тот , а противостоять в этом поединке будет Лена Пападакис.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Амарисса Киара Тот — Лена Пападакис, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 01 сентября, а его начало по МСК будет в 11:30. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Амарисса Киара Тот. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Амарисса Киара Тот — Лена Пападакис. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

01 сентября пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Амарисса Киара Тот — Лена Пападакис. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Лена Пападакис, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Лена Пападакис выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Амарисса Киара Тот

В большинстве своих выигранных поединков Амарисса Киара Тот берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Амарисса Киара Тот с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Амарисса Киара Тот сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Амарисса Киара Тот также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Лена Пападакис

На этом турнире Лена Пападакис играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Лена Пападакис все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Лена Пападакис не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Лена Пападакис уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Лена Пападакис на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Лена Пападакис пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Амарисса Киара Тот и Лена Пападакис. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Амарисса Киара Тот и Лена Пападакис должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Амарисса Киара Тот — Лена Пападакис 01 сентября

Амарисса Киара Тот

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Амарисса Киара Тот выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Амарисса Киара Тот всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Амарисса Киара Тот уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Амарисса Киара Тот занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Амарисса Киара Тот больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Амарисса Киара Тот имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Лена Пападакис

На этом турнире Лена Пападакис играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Лена Пападакис какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Лена Пападакис уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Лена Пападакис много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Лена Пападакис сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Лена Пападакис не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Амарисса Киара Тот — Лена Пападакис Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Амарисса Киара Тот и Лена Пападакис начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Амарисса Киара Тот и Лена Пападакис показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Амарисса Киара Тот и Лена Пападакис провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Амарисса Киара Тот и Лена Пападакис действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Амарисса Киара Тот — Лена Пападакис: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Амарисса Киара Тот имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Амарисса Киара Тот и Лена Пападакис отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Лена Пападакис в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Амарисса Киара Тот превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Лена Пападакис сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Амарисса Киара Тот гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Амарисса Киара Тот — Лена Пападакис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Амарисса Киара Тот и Лена Пападакис букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Амарисса Киара Тот и Лена Пападакис проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-568505-prognozy-i-stavki-na-match-dominika-salkova-barbora-palicova-01-09-22/