Прогноз Сантьяго Де Ла Фуенте — Илья Рудюков (08 сентября), ставки и коэффициенты

Сантьяго Де Ла Фуенте — Илья Рудюков. Прогноз, ставки на матч (08.09.22)

08.09.2022 в 09:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сантьяго Де Ла Фуенте , а противостоять в этом поединке будет Илья Рудюков.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Сантьяго Де Ла Фуенте — Илья Рудюков, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 08.09.2022, а его начало по МСК будет в 09:30. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Сантьяго Де Ла Фуенте. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сантьяго Де Ла Фуенте — Илья Рудюков:

Сантьяго Де Ла Фуенте имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 08.09.2022 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Илья Рудюков. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 09:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Сантьяго Де Ла Фуенте имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Сантьяго Де Ла Фуенте

В большинстве своих выигранных поединков Сантьяго Де Ла Фуенте берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Сантьяго Де Ла Фуенте с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Сантьяго Де Ла Фуенте сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Сантьяго Де Ла Фуенте также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Илья Рудюков

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Илья Рудюковв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Илья Рудюков играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Илья Рудюков держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Илья Рудюков демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Илья Рудюков находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Сантьяго Де Ла Фуенте — Илья Рудюков

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Сантьяго Де Ла Фуенте и Илья Рудюков. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Сантьяго Де Ла Фуенте — Илья Рудюков (08.09.2022), ставки и коэффициенты

Сантьяго Де Ла Фуенте

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Сантьяго Де Ла Фуенте выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Сантьяго Де Ла Фуенте всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Сантьяго Де Ла Фуенте уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Сантьяго Де Ла Фуенте занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Сантьяго Де Ла Фуенте больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Сантьяго Де Ла Фуенте имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Илья Рудюков

В этом сезоне Илья Рудюков действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Илья Рудюков обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Илья Рудюков не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Илья Рудюков не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Илья Рудюков имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Сантьяго Де Ла Фуенте — Илья Рудюков Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Сантьяго Де Ла Фуенте и Илья Рудюков. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Сантьяго Де Ла Фуенте — Илья Рудюков: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Сантьяго Де Ла Фуенте имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Сантьяго Де Ла Фуенте и Илья Рудюков отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Илья Рудюков в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Сантьяго Де Ла Фуенте превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Илья Рудюков сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Сантьяго Де Ла Фуенте гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сантьяго Де Ла Фуенте — Илья Рудюков. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Сантьяго Де Ла Фуенте и Илья Рудюков букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Сантьяго Де Ла Фуенте и Илья Рудюков проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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