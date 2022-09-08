Прогноз Кемпен/Лу — Бурильо Эскорихуэла/Сискова (08-го сентября), ставки и коэффициенты

Кемпен/Лу — Бурильо Эскорихуэла/Сискова. Прогноз, ставки на матч. ITF (08.09.22)

08.09.2022 в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кемпен/Лу , а противостоять в этом поединке будет Бурильо Эскорихуэла/Сискова.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Кемпен/Лу — Бурильо Эскорихуэла/Сискова можно будет вплоть до 17:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 08.09.2022. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Кемпен/Лу и Бурильо Эскорихуэла/Сискова еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Кемпен/Лу — Бурильо Эскорихуэла/Сискова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 08.09.2022, так что в разделе тенниса можно найти поединок Кемпен/Лу — Бурильо Эскорихуэла/Сискова. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 17:00 по Москве, пока не начался поединок. Кемпен/Лу и Бурильо Эскорихуэла/Сискова еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Кемпен/Лу

В большинстве своих выигранных поединков Кемпен/Лу берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Кемпен/Лу с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Кемпен/Лу сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Кемпен/Лу также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Бурильо Эскорихуэла/Сискова

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Бурильо Эскорихуэла/Сискова на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Бурильо Эскорихуэла/Сискова демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Бурильо Эскорихуэла/Сискова имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Бурильо Эскорихуэла/Сискова намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Бурильо Эскорихуэла/Сискова не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Бурильо Эскорихуэла/Сискова будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Бурильо Эскорихуэла/Сискова и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Бурильо Эскорихуэла/Сискова умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Кемпен/Лу и Бурильо Эскорихуэла/Сискова. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Кемпен/Лу и Бурильо Эскорихуэла/Сискова продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Кемпен/Лу — Бурильо Эскорихуэла/Сискова. Прогноз, ставки на матч(08.09.22)

Кемпен/Лу

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Кемпен/Лу выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Кемпен/Лу всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Кемпен/Лу уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Кемпен/Лу занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Кемпен/Лу больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Кемпен/Лу имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Бурильо Эскорихуэла/Сискова

В этом сезоне Бурильо Эскорихуэла/Сискова не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Бурильо Эскорихуэла/Сискова сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Бурильо Эскорихуэла/Сискова допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Бурильо Эскорихуэла/Сискова допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Бурильо Эскорихуэла/Сискова демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Кемпен/Лу — Бурильо Эскорихуэла/Сискова Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Кемпен/Лу и Бурильо Эскорихуэла/Сискова, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Кемпен/Лу и Бурильо Эскорихуэла/Сискова играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Кемпен/Лу, и Бурильо Эскорихуэла/Сискова неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Кемпен/Лу — Бурильо Эскорихуэла/Сискова: будет сделан акцент на атакующий теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Кемпен/Лу и Бурильо Эскорихуэла/Сискова, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Кемпен/Лу сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Бурильо Эскорихуэла/Сискова имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Кемпен/Лу – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Кемпен/Лу и Бурильо Эскорихуэла/Сискова на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кемпен/Лу — Бурильо Эскорихуэла/Сискова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Кемпен/Лу и Бурильо Эскорихуэла/Сискова. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Кемпен/Лу и для Бурильо Эскорихуэла/Сискова, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-592963-prognoz-na-match-darem-bullz-skrenton-uilks-barre-reylrayderz-ot-eksperta-08-09-22/